Une conférence pour comprendre les subtilités du cerveau

Qui ne s’est jamais posé de questions sur le fonctionnement de notre cerveau ? C’est pour évoquer ce sujet sans frontières que l’Union Régionale Autisme des associations de Familles Rhône-Alpes (URAFRA) organisera le 26 mars prochain à Lyon une grande conférence-débat et intitulée : La plasticité cérébrale : nous sommes tous concernés ». Ouverte à tous les publics, cette conférence sera animée par Jacqueline Nadel, directeur de recherche CNRS à l’Hôpital de La Salpêtrière (Paris). Elle nous livre ici un avant-goût des échanges à venir.

« La question de l’âge souffre de tabous associés à l’idée de déclin des fonctions. Le développement précoce lui-même a longtemps été marqué par la conception de périodes critiques au-delà desquelles certains apprentissages deviendraient difficiles voire inaccessibles : on croyait par exemple qu’après 3 ans, c’était fini, si l’enfant ne parlait pas encore, il ne parlerait jamais. Que dire alors de l’âge adulte ? Il y a quelques années, l’idée que l’on continue à se développer psychologiquement et cérébralement tout au long de la vie aurait paru des plus saugrenues. La croyance que le développement est réservé aux jeunes enfants commence à s’effriter sur la base de connaissances nouvelles. Ces connaissances concernent la formidable plasticité solidaire du fonctionnement psychologique et cérébral. Au niveau psychologique, il y a des moyens différents pour remplir une même fonction, des stratégies différentes pour réaliser un même objectif, des substitutions possibles de comportements pour réussir une même performance. Au niveau cérébral, l’aptitude à s’adapter à des circonstances changeantes (ne fût-ce que l’apparition d’un nouveau visage), les émergences qui interviennent en fonction de l’exercice ont pour contrepartie la perte de tout ce qui n’est pas activé : c’est le reflet de la malléabilité du cerveau. Le cerveau n’est pas figé. Toute nouveauté fait apprendre. L’apprentissage se produit à tout âge. Pour cela, le rôle de l’imitation est important. Il n’est jamais trop tard pour se développer. Tel sera le message de cette intervention ».

Pratique: Jeudi 26 mars à 20h. Espace Elsa Triolet, 53 rue Charles Richard, Lyon 3ème. Participation libre aux frais d’entrée.

Renseignements : contact.urafra@free.fr