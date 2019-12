Une conférence pour apprendre aux enfants à s’aimer

L’association Kiwi Organisation présente mardi 8 février à 20h30 la conférence « Et si nous apprenions à nous aimer ? De l’amour de soi à l’amour de l’autre… » à la salle Rameau de Lyon. Elle sera animée par Jacques Salomé, psychosociologue, écrivain et l’un des ambassadeurs officiels de Kiwi Organisation en Rhône‐Alpes.

« Le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos enfants, n’est pas tant de les aimer, que de leur apprendre à s’aimer, explique L’association Kiwi Organisation. Un enfant qui ne s’aime pas, sera un adulte qui aura beaucoup de mal à aimer et qui sera le plus souvent quelqu’un qui sera dans un besoin tyrannique d’être aimé ! » Quelles sont les origines de l’amour de soi ? Non pas d’un amour narcissique et égocentrique, mais d’un amour de bienveillance, de respect, de tendresse envers nous-mêmes, envers l’enfant que nous avons été, que nous portons encore en nous, à tous les âges de notre vie.

Apprendre à reconnaître et respecter nos besoins relationnels fondamentaux, permet de nous construire et de développer suffisamment de confiance et d’estime de soi, pour envisager la possibilité d’aimer…un autre que soi.

Jacques Salomé nous montrera comment prendre soin de nos besoins relationnels : besoin de se dire ; d’être entendu ; d’être reconnu ; d’être valorisé ; besoin d’intimité et d’exercer une influence sur nos proches, besoin de rêver… Avec en filigrane le besoin d’être aimé à l’intérieur d’une relation de respect, de croissance et de créativité.

L’amour de soi, n’est pas lié comme beaucoup le croient à l’amour reçu de nos parents, mais il a pour origine la qualité des relations significatives présentes (ou défaillantes) de notre enfance et par la suite celles de l’âge adulte. Les fondements de l’estime ou de la mésestime de soi s’inscrit durablement en nous avec notre capacité à nous aimer. C’est l’amour de soi qui ouvre à l’amour de l’autre et à la possibilité d’établir des relations durables et fiables, non seulement avec nos proches, mais avec ceux que nous aimons.

Jacques Salomé

Psychosociologue, formateur en relations humaines durant 30 ans. Auteur de quelques 60 ouvrages sur la communication en couple, à l’école, dans le monde du travail, il a développé une méthodologie pour l’apprentissage d’une communication sans violence : la méthode ESPERE…

Son utopie : Que la communication relationnelle puisse être enseignée à l’école comme une matière à part entière.

Derniers ouvrages parus : Vivre avec les autres ‐ Vivre avec les miens ‐ Vivre avec soi (Editions de l’Homme) Une vie à se dire ‐ Le courage d’être soi ‐ Passeur de vie (Pocket).

Pour ne plus vivre sur la planète Taire ‐ Paroles de rêves.

Je croyais qu’il suffisait de t’aimer ‐ N’oublie pas l’éternité‐ Paroles de rêves ‐ Minuscules aperçus sur la difficulté

de (se) soigner ‐ Minuscules aperçus sur la difficulté d’enseigner‐ Contes d’errance, contes d’espérance ‐ Je viens de toutes mes enfances. (Albin Michel) Car nul ne sait à l’avance la durée de vie d’un amour (Ed Dervy). Le courage d’être soi ‐ Et si nous inventions notre vie. (Ed du Relié.) Aimer c’est plus que vivre ‐ Aimer l’amour (Ed Trédaniel) ‐ A qui ferais‐je de la peine si j’étais moi même ( Ed de L’Homme)

A propos de Kiwi Organisation en Rhône-Alpes

Près de 10 ans d’expérience sur le terrain auprès des structures médicales, éducatives, sociales et associatives prenant en charge les enfants (0 à 18 ans) et les jeunes adultes nous a conduits avec évidence à créer Kiwi Organisation en Rhône-Alpes.

L’intérêt de créer des projets sous forme par exemples de rencontres ou de proposer des conférences en milieu hospitalier et/ou éducatif permet d’ouvrir sur le monde extérieur et dans le partage l’enfant et son univers (famille, éducateur, personnel soignant, professeur …).

La nécessité ultime de transmettre une culture multiple et générer des rêves de vie et de solliciter des intervenants, les plus passionnés et talentueux autour d’un projet avec les enfants.

Pratique

Salle Rameau

29 rue de la Martiniere Lyon 1er

Tarif unique : 12 euros