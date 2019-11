Une conférence organisée par Hanploi.com sur le thème :

L’association Hanploi, en partenariat avec la Conférence des Grandes Ecoles et l’école d’ingénieur ESME Sudria, et avec le soutien de la Mairie d’Ivry sur Seine, organise au sein de l’ESME-Sudria, école très engagée dans la cause des personnes handicapées, une conférence-débat sur le thème de l’intégration des jeunes handicapés au sein des écoles, universités et entreprises en 2008.

Hanploi.com, le site internet de recrutement dédié aux personnes handicapées et aux entreprises engagées dans une politique de recrutement dans la diversité, propose de mettre l’accent sur l’état de l’intégration des personnes handicapées en entreprise, dans les universités et les écoles, à l’occasion d’une conférence-débat le 20 novembre.

L’ESME-Sudria, école d’ingénieurs particulièrement sensible à la problématique de l’insertion scolaire, universitaire et professionnelle des personnes handicapées, a décidé, une fois de plus, d’apporter son soutien à Hanploi. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’ESME-Sudria a été sollicitée pour cette nouvelle édition et a confirmé une collaboration lui tenant à cœur.

En effet, l’ESME-Sudria, partenaire engagé dans cette cause, œuvre depuis longtemps déjà en faveur de l’égalité des chances. Pour preuve : ses locaux adaptés et entièrement aux normes, ou ses nombreux partenariats avec des entreprises employant les élèves handicapés, dès leur sortie de l’école.

« Nous sommes ravis que l’ESME-Sudria ait été choisie une nouvelle fois pour accueillir cette conférence », déclare Hervé LABORNE, Directeur Général de l’ESME-Sudria. « Depuis de nombreuses années, nous avons fait le choix de soutenir l’insertion des personnes handicapées dont les ressources sont parfois mésestimées. Pourtant, comme les autres, ils sont dotés d’un potentiel extraordinaire. C’est pourquoi nous ne devons pas leur fermer les portes et, au contraire, montrer à tous qu’ils constituent un formidable réservoir de capacités qu’il serait stupide d’ignorer. »

La réflexion se fondera sur un état des lieux (cadre légal, charte de la conférence des grandes écoles, nombre de référents handicap…), des retours d’expériences de la part des écoles/universités, entreprises et étudiants handicapés, ainsi qu’autour de deux questions clés :

– Etudiants / Ecoles / Entreprises comment « s’hangager » ensemble ?

– Comment le handicap peut-il être moteur d’une relation durable ?

L’objectif de cette rencontre est de mettre en lumière des pistes de réflexion sur la façon d’optimiser les actions mises en place ou d’en développer de nouvelles.

Programme de la journée

14h30 – 16h00 : cinq ateliers de travail sur le thème « Le handicap est-il vecteur d’un lien durable entre entreprises, écoles et étudiants ? ».

A partir de 16h30 : Conférence-débat avec intervention de spécialistes sur les questions de la formation, du recrutement et du handicap ainsi que des étudiants en situation de handicap.

Dès 18h30 : cocktail et animations ludiques (ateliers/jeux sur les sens).

Entrée libre et gratuite, sur inscription pour les ateliers de travail.

Pour plus d’informations : conference2008@hanploi.com