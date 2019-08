Une comédie musicale au profit de Sidaction

Nouvelle mise en scène, nouveaux comédiens, musique en direct avec musiciens sur scène, la comédie musicale Hair se lance dans une tournée à travers la France.

33% des bénéfices sont reversés à Sidaction. 50% de cette somme servira à financer des programmes de recherche et l’autre moitié à soutenir des programmes de prévention et d’aide aux malades.

Le spectacle met en scène Claude, issu d’un milieu modeste, et Berger sont amis de longue date. Ils sont les leaders de la Tribu de l’« Aquarius » dans laquelle on prône jeunesse, rock, amour, drogue et liberté… Mais si Berger est épris de paix, d’amour et de vie, Claude s’interroge sur le sens même de cette vie, les valeurs de notre société et ses responsabilités face à la communauté.

Ses parents souhaitent qu’il intègre une école militaire afin qu’il retrouve « le droit chemin ». Doit-il écouter les conseils de sa famille, ou rester parmi la Tribu et se laisser aller à son envie irrésistible de vivre ? Le voyant en lutte face à ce choix, Berger, Sheila et toute la Tribu se mobilisent et tentent de le convaincre de rester parmi eux.

Dates de pré-tournée : le 27 mai à Vitré et le 5 août à Lamalou-les-Bains.