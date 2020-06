Une collection de T-shirts aidant à lutter contre le sida

L’opération ” 2 Mains Rouges “ est née le 1er décembre sous l’impulsion de Thierry Saint Jean propriétaire de la marque de mode ” Thierry Saint Jean “. L’opération a pour but de récolter des fonds destinés à la recherche médicale contre le sida. La récolte des fonds est réalisée via la vente d’une collection très spéciale de T-shirts, visible et en vente sur le site www.thierrysaintjean.com, disponible en anglais et en français, catégorie ” 2 Mains Rouges “.

Les T-shirts sont rouges et décorés avec la signature et le contour des mains de nos contributeurs et de nos partenaires. Les contributeurs et partenaires sont vous, nous, anonymes, célèbres, tout le monde peut demander la réalisation de son modèle signé de son prénom et de son nom et ainsi en assurer la promotion autour de lui. Plus les partenaires sont nombreux et plus importants sont les fonds récoltés. Pour faire faire réaliser gratuitement un modèle il suffit d’envoyer un message à 2mainsrouges@thierrysaintjean.com. Le modèle est disponible sur le site sous 10 jours Si le demandeur se porte acquéreur du premier modèle portant votre nom, il devient partenaire.

Le produit est un T-shirt blanc, disponible du S au XXL, intégralement réalisé avec du coton certifié 100% issu du commerce équitable garanti par le label Max Havelaar. Le modèle assemblé à l’étranger est entièrement embelli, fini et packagé en France. Conformément à la législation Française il est étiqueté ” Fabriqué en France “. La décoration, sur la face avant, représente le contour des mains et la signature ; du contributeur ou partenaire. Les modèles sont classés par ordre alphabétique à partir du prénom.

Les produits disposent de toutes les conditions générales de vente du site www.thierrysaintjean.com, à savoir : paiement sécurisé par carte bancaire via le serveur de transaction Paypal, le satisfait ou remboursé, l’envoi en colis suivi dans 230 pays, la remise contre signature. Le délai de livraison est en moyenne de 10 jours ouvrables.

Les modèles sont tous mis en vente 39 euros TTC sur le site, quelque soit le nom du contributeur ou partenaire. 10 euros sont automatiquement reversés au bénéfice de la recherche médicale contre le sida.

Afin d’assurer transparence et intégrité, tous les partenaires, ou leur représentant sont autorisés à accéder aux locaux et aux documents comptables liés à l’opération ” 2 Mains Rouges “.