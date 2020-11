Une coach de cuisine à domicile et personnalisée

Listen to this article Listen to this article

Passionnée de cuisine, Julie Pailler a lancé fin 2010, Coco Paradis, entreprise de coaching culinaire à domicile. Elle veut aujourd’hui faire de son amour pour la gastronomie un lien avec des personnes pour qui l’accessibilité à ce genre de service est souvent limitée.

Pouvez-vous vous présenter ?

J’ai 30 ans. J’ai réalisé des études de commerce qui m’ont amenée à voyager et à m’installer au Chili pendant quatre ans pour y travailler, puis en Afrique du Sud. J’ai grandi dans une famille dans laquelle on aime cuisiner et bien manger. À l’étranger, j’ai été sollicitée pour donner des cours de cuisine française. J’ai pris goût à transmettre ma passion et mon savoir-faire. De retour en France, j’ai décidé de créer mon entreprise. Je propose aujourd’hui mes services de coach culinaire à domicile dans la région parisienne et grenobloise.

Concrètement, comme se déroulent vos cours ?

Le concept est de vous apprendre à concocter une cuisine qui vous ressemble, chez vous, avec votre matériel. J’offre aussi mes services en tant que cuisinière à domicile. Par exemple, si vous recevez des amis, je peux vous aider à préparer le repas. L’idée est de s’éloigner du concept des cours dans lesquels on apprend à faire des plats très sophistiqués avec des ustensiles de professionnels, que l’on ne refera jamais chez soi.

Je veux décomplexer la cuisine. Avant de me rendre chez vous, je vous demande de remplir un questionnaire qui me permet d’appréhender vos envies, vos goûts, vos attentes. Ensuite après avoir choisi ensemble une formule, je vous envoie la liste des courses à faire. Vous pouvez également optez pour l’option « Coco fait vos courses » qui est particulièrement intéressante pour les personnes à mobilité réduite mais aussi pour celles qui n’ont pas le temps.

Intervenez-vous déjà auprès de personnes en situation de handicap ?

Oui. Après avoir coaché une personne souffrant de sclérose en plaque et une personne âgée en fauteuil roulant, j’ai réalisé que mes services pourraient être intéressants pour les personnes à mobilité réduite. Je m’adapte à leur besoin de la même manière que je m’adapte aux personnes allergiques au gluten ou à celles qui souhaitent perdre du poids.

Pratique

www.cocoparadis.com.

Contact : 06 12 13 11 40

ou cocoparadis@yahoo.fr.