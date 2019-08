Une Charte pour l’Université

Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Xavier Bertrand, ministre du Travail, des Relations Sociales et de la Solidarité et Valérie Létard, secrétaire d’Etat auprès du ministre du Travail chargée des Solidarités et Jean-Pierre Finance, Président de la Conférence des Présidents d’Université ont signé le mercredi 5 septembre la charte “Université/handicap”. Cette charte a pour objectif de permettre à tous les lycéens handicapés qui le souhaitent de poursuivre leur parcours à l’université dans des conditions d’égalité vis-à-vis de leurs camarades valides. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche prévu un budget de 4 millions d’euros pour la rentrée 2007 pour accompagner la mise en place de cette charte. En parallèle au travail interministériel de ce comité, la Conférence des Présidents d’Université et la D.G.E.S. ont élaboré la Charte Université Handicap.

Rétablir l’égalité des chances

Elle prévoit la création d’un véritable service d’accueil, d’un responsable dédié à cet accueil et surtout elle engage l’université à participer à une évaluation des besoins de l’étudiant, en situation d’études et à la mise en place d’un plan d’aides et d’adaptation pour rétablir une égalité des chances avec ses camarades valides, en lien avec la M.D.P.H. La signature de cette Charte est réellement un évènement car elle engage les universités dans un processus irréversible pour tout ce qui concerne l’accueil et les aides aux étudiants handicapés. Sa mise en œuvre impliquera le développement de dispositifs nouveaux, et d’actions collectives à destination des étudiants handicapés. Dans cette perspective, environ 4 millions d’euros sont prévus dès la rentrée 2007 pour accompagner la mise en œuvre de la Charte.