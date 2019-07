Une championne américaine des Jeux paralympiques retrouve sa mère en Russie

La championne américaine de natation des jeux Paralympiques de 2012 à Londres, Jessica Long, a retrouvé en Russie sa mère qui l’avait abandonnée juste après sa naissance à cause de son handicap, a écrit jeudi le quotidien russe Komsomolskaïa Pravda. Natalia Kirillova, une Russe de 38 ans, mère de trois autres enfants qui vit dans un petit village de Tem, en Sibérie, a demandé “pardon” à sa fille mais dit ne pas regretter sa décision, dans une lettre publiée par Komsomolskaïa Pravda. “Toutes ces années j’ai pensé à toi. Je savais que tu avais été adoptée et je n’avais pas la possibilité de te reprendre”, écrit Mme Kirillova à Jessica, qui portait initialement le prénom russe Tatiana. Celle-ci, née sans jambes et qu’elle avait abandonnée à la maternité, avait été peu après adoptée par un couple américain.

“Je suis heureuse que ta vie se soit arrangée de cette manière. Je n’aurais pas pu te donner tout cela”, ajoute-t-elle. Selon la presse russe, Jessica avait exprimé dans une interview le souhait de rencontrer sa mère russe, et une journaliste russe a retrouvé ses parents biologiques après plusieurs semaines de recherches. “J’aimerais te demander pardon personnellement, en te regardant dans les yeux. J’espère que j’aurai cette possibilité”, écrit encore la femme, qui dit avoir abandonné sa fille aînée sous pression des médecins et de ses proches. Beaucoup d’enfants handicapés sont abandonnés en Russie à leur naissance.

Les médecins font souvent pression sur les mères de ces enfants, qui sont alors placés dans des orphelinats, et parfois adoptés par des étrangers. Les organisations spécialisées déplorent les difficultés d’intégration des handicapés dans la société russe et le manque d’aide médicale spécialisée. Depuis 2004, la nageuse Jessica Long collectionne les records. Son palmarès aux différentes éditions des jeux Paralympiques se compose de 16 médailles, dont 12 en or. Cette belle blonde âgée de 20 ans a notamment remporté à Londres 5 médailles d’or en individuel, s’offrant le record du monde sur 100 m et 400 m nage libre.