Une cérémonie de clôture “riche en émotions” aux Jeux Paralympiques

La cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de Londres sera “riche en émotions”, avec notamment la participation de soldats blessés au combat, ont promis samedi les organisateurs, à la veille des toutes dernières compétitions, ménageant le suspense sur le contenu du spectacle. Intitulée “La fête de la flamme”, cette cérémonie s’appuiera sur la riche histoire culturelle et musicale de la Grande-Bretagne et de ses nombreux festivals, a simplement expliqué le directeur artistique Kim Gavin lors d’une conférence de presse.

Le groupe britannique Coldplay, qui a été payé pour sa prestation une livre (1,26 euros) “TVA comprise”, sera l’une des têtes d’affiche. Mais “ce ne sera pas juste un concert où nous écouterons Coldplay”, a toutefois prévenu Kim Gavin. “Nous serons transportés aux travers des saisons au son de leur musique”. Il y aura également “des séquences incroyables et des acrobaties stupéfiantes”, a-t-il assuré. “Ce sera une célébration de l’unité entre les hommes. Nous avons essayé de faire quelque chose de marquant”.

Une des séquences mettra en scène d’anciens militaires blessés au combat et des représentants de l’association Help for Heroes qui vient en aide aux soldats touchés en Afghanistan et en Irak. Ce passage sera “extrêmement émouvant”, a souligné le producteur des cérémonies des Jeux, Stephen Daldry.

Les militaires blessés ont été nombreux à tenter de décrocher une médaille à Londres, à l’image du nageur Bradley Snyder, ex-lieutenant dans la Marine américaine, qui a remporté une médaille d’or vendredi, un an jour pour jour après l’explosion qui lui a ôté la vue en Afghanistan.

La cérémonie de clôture doit commencer dimanche à 19H30 GMT. Elle sera retransmise en direct sur internet. Le Brésil, qui accueillera les prochains Jeux en 2016, aura huit minutes pendant le spectacle pour donner un avant-goût des festivités de Rio. Dans cette partie que le Brésil veut extrêmement joyeuse, se produiront des artistes handicapés et valides, notamment des danseurs classiques aveugles et les étoiles brésiliennes du Royal Ballet à Londres, Thiago Soares et Roberta Marquez.

Le nageur brésilien Daniel Dias, qui a gagné cinq médailles d’or à Londres, et son compatriote, le sprinteur Adria dos Santos y participeront également. Quelques heures avant le coup d’envoi de la cérémonie au stade olympique, l’un des morceaux les plus connus du groupe Coldplay, “Viva la Vida”, sera joué simultanément à 13H00 GMT par des dizaines d’orchestres dans le pays à l’occasion du “Marathon des kiosques à musique”, évènement musical qui se tient chaque année.

(AFP)