Une campagne pour prévenir les accidents de la vie courante

Chaque année 11 millions de Français sont victimes d’accidents de la vie courante et plus de 20 000 en décèdent, soit quatre fois plus que le nombre de décès sur la route. Au premier rang des accidents les plus souvent déclarés, les chutes, synonymes le plus souvent de handicap et de perte d’autonomie chez les seniors et responsables de 12 000 décès chaque année. Les accidents de la vie courante sont mal connus, redoutés mais aussi peu anticipés par le grand public. C’est pourquoi l’association Axa Santé a lancé une grande campagne de sensibilisation.

Autre tranche d’âge particulièrement touchée par les accidents domestiques, les enfants. Le problème majeur est le risque de noyade, en baignoire ou en piscine privée. Alors que 71 % des Français redoutent ces accidents, 53 % d’entre eux n’a pourtant pris aucune mesure préventive et, parmi eux, 31 % ne savent pas quoi faire pour se protéger. C’est pourquoi l’association Axa Santé a lancé une campagne d’information et de prévention, notamment des programmes courts diffusés sur France Télévisions, ainsi que des ateliers pratiques et des démonstrations des gestes de premier secours, proposés au public dans une vingtaine de villes de France dans les centres commerciaux.