Une campagne pour lutter contre la solitude des personnes âgées, handicapées, hospitalisées et isolées

Du 6 au 25 décembre, l’Institut des Hauts-de-Seine, association financée par le Conseil général des Hauts-de-Seine, organise « Sourire de Noël », une campagne pour lutter contre la solitude des personnes âgées, des personnes handicapées, des enfants malades et des familles en situation de précarité du département. 110 établissements situés dans 34 communes du Département participent à cette nouvelle édition.





Au programme cette année :





Quatre séances de cirque pour 3 600 personnes

Mardi 6 et mercredi 7 décembre, l’Institut des Hauts-de-Seine organise des spectacles de cirque à destination des enfants et des adultes, âgés, handicapés, malades et démunies du département. Au total, 3 600 habitants des Hauts-de-Seine sont attendus. Cette année, les spectateurs assisteront à une toute nouvelle représentation sous le chapiteau Christiane Bouglione. Cirque à taille humaine, ce lieu familial permet une véritable proximité avec la piste et les artistes. Situé dans le Bois de Boulogne, il est entièrement décoré sur le thème de Noël : guirlandes lumineuses, voute étoilée, loges colorées… Le public est accueilli par une farandole de Pères Noël et de peluches géantes. A leurs côtés, des volontaires et l’équipe de l’Institut proposent aux spectateurs un accompagnement attentif et amical. Au début de la représentation, chaque spectateur reçoit un programme complet et en fin de spectacle, les visiteurs reçoivent un sachet de friandises.

2 000 colis de Noël offerts

Du 12 au 23 décembre, 2 000 colis seront distribués dans les maisons de retraite des Hauts-de-Seine, les hôpitaux, les instituts spécialisés pour enfants handicapés, les soins palliatifs…

Distribution de cadeaux pour les enfants hospitalisés

Le 25 décembre, le Père Noël et ses lutins arriveront en calèche et rendront visite à plus de 100 enfants hospitalisés des services long séjour oncologie et greffes à l’Hôpital d’Enfants Margency (centre régional). Ils leur offriront les jouets choisis par chaque enfant.