Une Campagne nationale de sensibilisation au syndrome de Williams et Beuren

Le syndrome de Williams et Beuren est une anomalie génétique accidentelle, qui entraîne dans la plupart des cas une malformation cardiaque, un retard mental et un retard général du développement psychomoteur. Un comportement hyper sociable et des facultés musicales exceptionnelles sont aussi généralement associés au syndrome de Williams.

Du 9 au 15 mars 2009, l’association Autour des Williams convie le grand public, le monde de l’éducation, le monde de l’entreprise et le monde médical à s’ouvrir à la différence, à s’instruire et à célébrer le courage des familles dont l’un des proches est atteint du syndrome de Williams. Pendant cette période, l’association organise une campagne nationale d’affichage urbain dans les principales villes de France, relayée dans plus de 500 pharmacies et commerces de proximité ainsi que dans le métro parisien.

Culture

Du 9 au 20 mars, le photographe Sergio

Veranes vous invite à la différence et

exposera, sur les grilles du jardin du Palais

Royal, des clichés de célébrités posant avec

des enfants et de jeunes adultes atteints du

syndrome de Williams, sous l’égide du

Ministère de la Culture

Emploi

Toute la semaine,

www.missionhandicap.com

relayera auprès des

Chargés de Mission

Handicap les entretiens

vidéos de plusieurs jeunes

adultes de l’association et un

descriptif de leurs capacités

Sport

A Paris, du 6 au 8 mars, le

départ de la semaine sera

sportif avec un stand et une

équipe de coureurs sur le

semi-marathon de Paris

Une animation maquillage est

organisée pour les enfants

Les enfants s’impliquent !

Le 13 mars, plus de 15 écoles lâchent

simultanément 2000 ballons dans le ciel de

France, après y avoir accroché un dessin ou

un message d’espoir issu d’une sensibilisation

menée par les enseignants

Les lâchers de ballons seront relayés par le DFCO pour

le coup d’envoi du match Dijon Reims (L2) et par un

lâcher exceptionnel au coeur de Paris depuis l’Esplanade

des Invalides (le 13 mars à 15h30)

Une action ciblée « professions de santé » !

Un guide de suivi médical spécialisé, élaboré par l’association Autour des Williams, sera envoyé

à plusieurs milliers de professionnels de santé, libéraux ou exerçant dans diverses structures de

soin sur tout le territoire

A travers cette action, l’association stimule également le travail des personnes en situation de

handicap puisque cet envoi sera réalisé par un centre de travail adapté

itiatives associatives d’un genre unique et

A propos de l’association Autour des Williams

Autour des Williams est l’association francophone du syndrome de Williams et Beuren

Elle représente des familles, amis et médecins qui constituent un réseau très solidaire.

L’association oeuvre à la sensibilisation et à l’information des professionnels et du public, ainsi

qu’à l’amélioration des prises en charge médicales et sociales des personnes porteuses du

syndrome de Williams.

Autour des Williams finance également la recherche scientifique sur cette maladie génétique qui

touche une naissance sur 7500 (plus de 73000 euros sur la période 2005-2008)