Une campagne médiatique pour changer le regard

Pour changer le regard et le comportement face aux personnes handicapées, l’Agefiph a lancé une nouvelle campagne dans les médias. « C’est normal » était visible sur le Net, dans la presse écrite et audiovisuelle. Retour sur une stratégie gagnante.

Après le succès de sa précédente opération, l’Agefiph (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Handicapés) a relancé dernièrement sa campagne « C’est normal » avec Grégory Cuilleron, gagnant de la première édition de « Un diner presque parfait », dans les médias nationaux, télévision, presse et internet.

En se fixant comme axe central de sa communication de « faire changer le regard et les comportements face au handicap dans la vie au travail », l’Agefiph marque ainsi son ambition en s’adressant à l’opinion publique. « Il est de la responsabilité de l’Agefiph, non seulement de faire connaître ses aides et ses services, mais également d’agir pour que la représentation du handicap en situation professionnelle soit reconnue comme légitime », rappelle Jean- Marie Faure, président de l’association. Cette campagne s’appuie sur un ambassadeur dans lequel chacun est supposé se reconnaître, ancré au coeur du monde du travail, accessible et charismatique : Grégory Cuilleron; et sur le développement de partenariats avec des grandes entreprises et des PME qui relaient le message de l’Agefiph.

Du 11 au 31 mars, la campagne s’est déclinée en télévision, dans la presse écrite d’information générale et spécialisée et sur internet, avec un spot réalisé par Artus de Penguern. La force de la campagne est qu’elle soit devenue d’intérêt général à laquelle se sont associées plus de 100 entreprises, PME/PMI et Grands groupes tels que : Accor, Safran, Banque Populaire, Eiffage, Casino, Manpower, tout au long de l’année et notamment pendant la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, du 12 au 18 novembre.

Une campagne primée

Pour la campagne 2011, l’Agefiph et l’agence Postercope ont reçu, le 9 février, un Top/Com d’Or récompensant la meilleure campagne d’intérêt général. Les Top/Com distinguent chaque année les meilleures réalisations dans tous les métiers de la communication : digital, design, campagne, relations presse et publiques, marketing, édition… Ils sont décernés par un jury composé d’annonceurs.

Ses résultats prouvent l’efficience de la stratégie utilisée : diffusion du spot pendant trois semaines sur toutes les chaines hertziennes et la TNT : 78 % de pénétration et 3,2 % de répétition sur la cible des 25-49 ans ; bannières multi-clics sur les principaux jobs boards et sites presse : taux de clic de 5.3 % ; Reprise de la campagne sur les blogs influents : 7 000 lectures et plus de 900 clics ; retombées presse soutenues et notamment pendant la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées 2011 : deux fois plus de radio, quatre fois plus de dépêches d’agences et trois fois plus de web ; un gain de gracieux estimés entre 1 et 1.5 million d’euros, et 914 000 euros de retombées presse estimées par l’Argus.

Un baromètre d’image qui confirme la notoriété pour les décideurs d’entreprise : un taux d’agrément de 84 % et une « bonne image » qui progresse de cinq points (90 % contre 85 % avant la campagne) ; pour les personnes handicapées : un taux d’agrément de 76 % ; pour le grand public : un taux d’agrément de 87 % et de notoriété de 39 % (contre 27 % avant la campagne).