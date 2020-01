Une campagne choc pour la Fondation pour l’enfance

À l’occasion de la Journée internationale contre les violences éducatives, samedi 30 avril, la Fondation pour l’Enfance et l’agence Publicis Conseil lancent la première campagne TV et web de prévention des violences éducatives ordinaires.

Partant du constat que les parents qui battent ont souvent été des enfants battus, ce film choc de 30 secondes ne laissera aucun parent indifférent. “Il évoque très simplement un des facteurs les plus importants de la perpétuation de manifestations inappropriées envers les enfants” déclare Arnauld Gruselle, directeur de la Fondation pour L’Enfance.

C’est un film pour nous aider à réfléchir, à discuter et peut-être à changer. On ne peut rester insensible devant ce spot qui rappellera à nombre d’entre nous des événements avec lesquels nous n’avions pas fait le lien et qui sont directement responsables de nos violences éducatives avec nos enfants » déclare le Dr Gilles LAZIMI, coordinateur de la campagne.

Conçue, réalisée et diffusée gracieusement, cette nouvelle campagne “cherche à susciter débat, réflexion, échange sur les pratiques éducatives envers les enfants, et notamment sur les punitions ou châtiments corporelles : claques, fessées, gifles, tapes… violences banalisées, encore justifiées et défendues par nombre de parents et tolérées par la société ” souligne la Dre Emmanuelle PIET coordinatrice de la campagne;« Prés de 50% des parents d’enfants de moins de 2 ans déclarent avoir dans les douze derniers mois avoir eu recours à des punitions corporelles envers leurs enfants d’après une étude québécoise, rapporte la Dre Emmanuel PIET.

« Les enfants d’âge préscolaire ne peuvent comprendre ces gestes, la seule chose qu’ils intègrent est la peur, la douleur, l’anxiété et l’apprentissage de la violence !» déclare le Dr Gilles LAZIMI.

Une campagne pour nous aider à nous remettre en question et changer nos pratiques héritées de notre enfance qui peuvent avoir des conséquences pour nos enfants et les adultes qu’ils deviendront.

La campagne sera visible à partir du 28 avril 2011 sur les chaînes télévisées nationales ainsi que sur le web. Le film sera également disponible sur le site : www.fondation-enfance.org