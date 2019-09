Une bulle d’air pour les familles

Un centre de loisirs pour les jeunes enfants atteints d’un handicap a ouvert dans les Yvelines. Un projet innovant soutenu par la CAF (Caisses d’Allocations Familiales).

Un centre de loisirs qui répond aux attentes des familles d’enfants porteurs de handicap, c’est le concept novateur qui vient de voir le jour dans les Yvelines. Bulle d’air accueille des enfants qui ne peuvent pas accéder à temps pleins à l’école ou à la crèche, à cause de problèmes que l’établissement n’arrive souvent pas à gérer. « Avec la loi de février 2005, plus de 90 % des enfants sont scolarisés à temps partiel », souligne Priscilla Werba, la responsable pédagogique de ce centre.

Ce dernier s’adresse particulièrement à « des enfants atteints de troubles sévères du langage, et de la communication, avec ou sans déficience intellectuelle », rappelle-t-elle. Soutenu par la CAF Yvelines, il permet aux jeunes handicapés de se retrouver entre eux, « de ne pas avoir à s’adapter aux autres enfants ». C’est aussi un temps de repos pour les parents, qui sont parfois débordés, un moment pour essayer de retrouver un équilibre dans une vie bien bousculée. « Les enfants ne doivent plus être chez eux, alors qu’ils devraient être à l’école ».

Entouré de trois employés à temps pleins, Priscilla Werba offre à ses enfants un temps de jeu en petits groupes, des ateliers d’art et « si les parents le souhaitent, une heure de rééducation avec nos professionnels ». Elle fait aussi un travail d’informations dans les écoles et autres instituts d’accueil d’enfants. Enfin, des liens avec les autres centres permet de créer un projet pour rapprocher les enfants handicapés et valides.

Á son ouverture, Bulle D’air accueillait 27 enfants, tous patients des employés. Aujourd’hui, elle compte plus de 40 enfants de trois à dix ans, et est « obligée de refuser des enfants, car nous avons une grosse demande ». Priscilla Werba espère que son projet innovant « fera des petits, grâce à un modèle qui fonctionne ».

Florian Jurdic