Une BD de sensibilisation aux accidents de trajet

La FNATH (Association des Accidentés de la vie), en partenariat avec GEMA Prévention, Assureurs Prévention et la DSCR (Délégation à la sécurité et à la circulation routières), a créé une bande dessinée pour sensibiliser les jeunes usagers de deux-roues motorisés aux risques de la route, notamment dans le cadre de leur trajet professionnel.

Les accidents de trajet surviennent lors du parcours normal aller-retour entre le lieu de travail et sa résidence principale ou le lieu où on prend habituellement ses repas. Un récent rapport a rappelé que ces accidents étaient en augmentation de 6,8 %. Dans le détail, on constate que :

– 55 % des accidents mortels au travail sont des accidents de trajet.

– plus d’un accident mortel sur quatre implique un deux-roues motorisé.

– les deux-tiers des accidents routiers de trajet impliquent un deux-roues chez les moins de 20 ans

À travers l’histoire d’Alex qui a un accident de deux-roues en se rendant à son travail, cette bande dessinée a pour objectif de sensibiliser le monde du travail et notamment les jeunes aux risques inhérents aux deux-roues. Cette BD est agrémentée de nombreuses pages d’explication sur les règles à respecter, de conseils pour bien s’équiper et avoir la meilleure protection possible. Elle rappelle également que ces accidents peuvent être liés aux conditions de travail.

Pratique

Cette bande-dessinée est disponible gratuitement sur www.fnath.org.