Une approche originale du diagnostic accessibilité : conjuguer les dimensions réglementaire et ergonomique

Toutes les entreprises recevant du public devront répondre en 2015 aux exigences légales d’accessibilité. Le passage obligé : la phase de diagnostic, qui analyse le niveau d’accessibilité des établissements au regard des obligations. Ariane Conseil aborde la mise en accessibilité dans une perspective globale, intégrant l’expertise ergonomique. Marie-Laure Malhomme, consultante-ergonome Ariane Conseil, nous en dit plus sur les avantages de cette approche.

Qu’entendez-vous par diagnostic global ?

Nous avons élargi le périmètre classique du diagnostic accessibilité à l’étude des besoins des salariés en situation de handicap. En effet, les services en charge de l’accessibilité ont une approche orientée exclusivement vers les clients. Notre diagnostic quant à lui aborde le sujet de façon plus globale, intégrant l’analyse des besoins de l’ensemble des utilisateurs, qu’ils soient clients, usagers ou collaborateurs et quelque soit le type de handicap. Nous créons ainsi une passerelle entre les démarches de mise en conformité et les Politiques Handicap. Approches réglementaire et ergonomique ne sont en aucun cas contradictoires, mais au contraire très complémentaires : l’alliance des deux approches permet non seulement de respecter la loi mais aussi de répondre à sa finalité c’est-à-dire de lui donner du sens.

Votre diagnostic intègre-t-il l’approche réglementaire ?

Nous conjuguons dans notre diagnostic les deux dimensions : règlementaire et fonctionnelle. L’approche réglementaire ou « normative » a pour objectif d’analyser le niveau d’accessibilité d’un site au regard des obligations définies par la loi. Nous nous appuyons sur ces normes pour pointer les écarts entre l’existant et la conformité. Cependant, nous allons au delà du cadre réglementaire qui n’intègre pas toujours l’ensemble de la chaîne de participation et de déplacement pour une personne en situation de handicap.

Mais votre spécificité, c’est l’apport ergonomique ?

Il s’agit en effet du diagnostic fonctionnel, qui analyse les besoins dans une situation donnée d’utilisation : nous nous situons dans une approche « pratico-pratique » et globale. La fonctionnalité des installations, des services et des équipements est envisagée avec une double préoccupation : les besoins et attentes des clients et du personnel et la culture de l’entreprise. C’est une approche pragmatique, ancrée dans la réalité du terrain. En effet, une structure peut être aux normes sans pour autant être fonctionnelle pour le personnel ou les clients : prenons l’exemple du restaurant d’entreprise : sa porte d’accès est bien à ouverture automatique ….mais quid du transport du plateau pour une personne à mobilité réduite ? Quid de la prise de connaissance du menu pour une personne déficiente visuelle ? Quid des modalités de renouvellement de son crédit sur sa carte ? Ces aspects ne sont pas normés par la loi !

Un autre exemple : les places de stationnement ont une dimension réglementée mais il n’existe pas d’obligation stricte quant à leur emplacement. Or, dans un parking souterrain elles sont souvent éloignées de la porte d’accès, parfois il existe une rupture dans le cheminement podotactile (repérage au sol). Au final, l’étude ergonomique proposera des solutions techniques, matérielles mais aussi des recommandations en termes de formation, de sensibilisation ou d’organisation.

Vous proposez une méthodologie participative…

En effet, c’est la valeur ajoutée de notre diagnostic. Nous impliquons et associons les acteurs pour identifier avec eux les difficultés et les pistes de solutions : les responsables des services techniques bien sûr, mais aussi des services de santé au travail ainsi que les opérateurs. Une bonne façon d’apprendre à travailler ensemble, pour des services ou des personnes qui n’en n’ont que peu l’occasion. L’opportunité aussi de les sensibiliser à la démarche et de leur faire s’approprier le projet. Concrètement, la première étape consiste à définir pour chaque zone les points de vigilance à trois niveaux : les exigences règlementaires, les besoins liés aux différents types de handicap et les fonctions indispensables à l’accessibilité : accéder, se déplacer, utiliser, communiquer, se former. Ensuite, l’ergonome dégage les points de non-conformité et les difficultés d’ordre fonctionnel pour les différents types de handicap, sur la base de vérifications et d’observations ergonomiques sur site : prises de mesures, prises de vues, mais aussi mises en situation et entretiens avec les utilisateurs et les acteurs ayant la connaissance des contraintes techniques et organisationnelles.

Qu’est-ce qui caractérise une accessibilité performante ?

Une accessibilité performante est le résultat d’une combinaison complexe de quatre domaines : le bâti (architectural, maintenance), l’organisationnel, le technologique (mobilier, équipement) et l’humain. Rendre accessible, c’est réduire, voire supprimer les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de l’environnement d’autre part. En un mot permettre aux personnes en situation de handicap d’être autonomes et de participer à la vie de la cité. Et bien logiquement, cette approche systémique de l’accessibilité profitera non seulement aux personnes en situation de handicap mais également aux autres utilisateurs, d’où le lien entre les démarches de mise en conformité et les Politiques Handicap. C’est bien là « l’accessibilité pour tous, l’accessibilité à tout ».