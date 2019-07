Une application pour les enfants en situation de handicap cognitif

Fondée par une maman de trois enfants, dont un petit garçon autiste de 10 ans, « Kirikou et les enfants extra-ordinaires » est une application numérique éducative gratuite créée pour les enfants en situation de handicap cognitif, tel que l’autisme. Elle s’adresse à tous les enfants à partir de 3 ans, aux parents, mais aussi aux professionnels de l’accompagnement, de l’enseignement et de la petite-enfance, à qui elle peut servir d’outil de soutien à l’apprentissage. À travers un univers fantastique, coloré et ludique, elle propose cinq axes d’apprentissage : organiser, comprendre, parler, jouer, envisager l’école.

L’application« Kirikou et les enfants extra-ordinaires » a été lancée par la société Learn Enjoy, collectif de professionnels de l’éducation, avec le soutien d’AG2R la mondiale, la FEGAPEI, et le sfondations Organe et Axelle. À noter que Michel Ocelot, créateur de Kirikou, a cédé gratuitement les droits du célèbre personnage pour la réalisation de l’application. Elle a été développée dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé (autisme et TED – Troubles envahissants du développement) et sous convention avec l’Éducation nationale. Application téléchargeable sur Apple store et Google Play.