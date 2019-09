Une action pour lutter contre les discriminations dans le sport

Le Moutard et le Groupe Sport du Conseil lyonnais pour le respect des droits (CLRD) lance action pour lutter contre les discriminations dans le sport. Une brochure « Sports et discriminations » a notamment pour but de sensibiliser les acteurs du monde sportif.

Equilibre, fair-play, respect… mais aussi rejet des moins forts, racisme, sexisme, homophobie, inaccessibilité aux personnes handicapées… ces conduites contradictoires, malheureusement trop présente dans notre société, se retrouvent également dans le monde sportif. Comment expliquer que le sport puisse être le support à la fois de valeurs positives et de discriminations ? Comment ces discriminations se manifestent-elles ? Pourquoi les moqueries et insultes proférées sur les stades et souvent considérées comme sans importance peuvent-elles avoir de graves conséquences ? Même si le sport ne peut pas régler tous les problèmes de la société, comment lutter contre les violences et les discriminations dans le sport ? N’est-elle pas l’affaire de tous ?

Permettre de mieux comprendre la réalité des discriminations dans le sport, c’est favoriser l’implication de chacun d’entre nous dans cette lutte. C’est un des objectifs majeurs de cette action de sensibilisation initiée par Le Moutard et le Groupe Sport du Conseil lyonnais pour le respect des droits (CLRD).

Sans stigmatisation aucune, cette action a pour objet d’aider les acteurs des mondes sportifs, éducatifs et de loisirs à parler de ce sujet, de susciter des initiatives et de développer des temps d’échanges et de rencontres. La parole est souvent le meilleur remède pour dédramatiser ce type de problématique.

Une action en plusieurs temps

Cette action comprend d’abord la création de la publication « Sports et discriminations » Collection en questions (Le Moutard) dont le tirage initial est de 10 000 exemplaires. Cet outil de sensibilisation, avec le portail ressources documentaires qui l’accompagne sur le site www.lemoutard.fr, a pour objet de donner de manière synthétique des clefs de compréhension simple (historique, charte olympique, la discrimination un délit, clichés et stéréotypes, idées reçues, loi du silence…) et des éclairages représentatifs du phénomène (Un folklore raciste ; Des horaires réservés ; A chaque sexe ses sports ! ; A victoire égale, récompense égale ! ; Le handisport ; Condamné pour insultes racistes ; Un tabou bien sacré, l’homosexualité ; Les violences sexuelles ?…).

Pour garantir l’objectivité des propos, un comité de lecture a réuni les structures suivantes : Comité régional olympique et sportif Rhône-Alpes, DRJSCS Rhône-Alpes, L’Autre Cercle, Lesbian et Gay Pride, LICRA, Rectorat de l’Académie de Lyon, Région Rhône-Alpes, Université Lyon 1 / Centre de recherche et d’innovation sur le sport

Sensibilisation des acteurs et appel à initiatives

Ensuite, l’action a pour objectif de mobiliser des individus et des structures qui souhaitent parler de ce sujet avec leurs publics (jeunes, adultes, enseignants, cadres sportifs, éducateurs, parents, supporters…). Il leur suffira de compléter une fiche projet (modèle en annexe 3) pour obtenir gracieusement des exemplaires de la publication (dans la limite des stocks disponibles).

Pour cela, dès début 2011, différents partenaires vont se mobiliser :

– Le Comité Régional Olympique et Sportif Rhône-Alpes (CROS) auprès des 8 Comités Départementaux et des 114 Ligues et Comités régionaux

– La Conseil régional Rhône-Alpes auprès de l’ensemble des associations d’éducation populaire des huit départements de Rhône-Alpes

– L’Université Lyon 1 et plus particulièrement le Centre de recherche et d’innovation sur le sport auprès des réseaux universitaires

– La LICRA dans le cadre de ses nombreuses interventions en milieu scolaire

Enfin l’action prévoit la création d’un outil ludo-éducatif expo-quiz « Sports et discriminations », analyse du temps 2 et perspectives (Printemps 2011).

Pour obtenir la publication écrire à : Le Moutard – BP 1232 – 69203 LYON Cedex 01

(Participation aux frais d’envoi : 3,00 € par exemplaire)

A propos

Le Conseil lyonnais pour le respect des droits (CLRD)

Il a été créé par délibération du Conseil Municipal de Lyon en 2001. Cette institution unique en France est le fruit d’une volonté collective de dépasser les différentes opinions, de sensibilités et d’origines, autours des valeurs communes de la République.

Son objectif est de veiller au respect de la dignité de la personne humaine dans la cité. Sa raison d’être n’est pas seulement d’analyser, mais également de proposer. Le CLRD compte quatre groupes de travail : culture, justice, social et sport. Le groupe Sport réuni trois associations : L’Autre Cercle, Lesbian et Gay Pride, LICRA

Contact : Chantal GEIGER – 04 72 00 31 50 – clrd@mairie-lyon.fr

Le Moutard

Créé en 1988, à l’initiative de Frédéric TOUCHET, Le Moutard développe depuis plus de 20 ans des actions éducatives de sensibilisation à destination des jeunes (enfants et adolescents) sur la région Rhône-Alpes, en France et dans l’espace francophone.

Ses références sont nombreuses :

– Une centaine de publications sur des thèmes aussi variés que la laïcité, la famille, le patrimoine, la langue, le racisme et les discriminations, le handicap, le développement durable, la francophonie, les mémoires…

– Depuis 1999, plus de 150 rencontres « Forum des enfants citoyens », lieux réguliers de parole unique en France pour les 8-13 ans

– Création début 2010, d’un nouveau concept d’outil d’animation ludo-éducatif intitulé « Expo-quiz » ayant pour objet de susciter des temps de débats et d’échanges sur des sujets de société. Deux disponibles : « Egalité, parlons en ! », « L’écho de ma langue » et trois en préparation…

– Et de nombreuses missions d’ingénierie éducative

Le Conseil lyonnais pour le respect des droits (CLRD) et Le Moutard ont mené, depuis 2004, déjà deux actions qui font toujours référence au niveau national : une sur la sensibilisation au handicap (« Le petit livre vert du handicap ») et l’autre sur la prévention du suicide chez les adolescents (« Bons plans contre les idées noires »).