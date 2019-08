Unapei: Journée de l’animation et du développement de la vie associative

Le 12 juin prochain l’Unapei organise à Paris une journée nationale sur le thème de l’animation et du développement de la vie associative. Au programme de ce rendez-vous : définition d’une stratégie associative, recrutement et fidélisation de bénévoles, communication, marketing, financement,… autant de projets et d’actions au service du développement de la vie associative. C’est à travers des réflexions d’acteurs engagés et des témoignages d’associations du Mouvement que l’Unapei vous propose d’échanger sur cette thématique essentielle .

Lieu : Musée des civilisations, 6, Avenue Mahatma Gandhi, Paris XVIe