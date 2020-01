Un voyageur handicapé tombe d’un train sur la voie: plainte contre la SNCF

TOURS, (AFP) – La mère d’un voyageur handicapé tombé sur la voie depuis un train grande ligne entre Paris et Orléans a porté plainte contre la SNCF “pour mise en danger d’autrui”, a-t-elle annoncé mardi. Louis, un jeune homme de 22 ans, handicapé moteur à 80% et se déplaçant avec des béquilles, est tombé par une porte lors d’un arrêt en pleine voie peu avant la gare d’Artenay (Loiret), vendredi soir, selon cette source.

Le train était reparti sans lui et le jeune homme, qui par chance ne souffrait que de contusions légères, avait regagné la gare à pied. Louis avait été contraint de s’installer sur une plate-forme de voiture, près de la porte d’accès au train, “car aucun voyageur n’avait jugé utile de lui laisser une place” dans le train bondé, a indiqué Ghislaine Vallé, sa mère, à un correspondant de l’AFP.

“J’ai été obligé de me mettre sur la porte qui donne sur la voie. En m’appuyant sur la poignée, quand le train a freiné, la porte s’est dépressurisée et je suis tombé sur la voie”, a témoigné le jeune homme, soulignant avoir eu “beaucoup de chance qu’il n’y ait pas eu de train à ce moment-là”.

Selon Mme Vallé, le système de verrouillage de la porte ne fonctionnait pas et “une autre personne aurait pu tomber de la même manière”. La SNCF a évoqué “un fait exceptionnel extrêmement regrettable qui ne doit pas se reproduire”. “Nous voulons savoir ce qui s’est passé: des investigations ont été diligentées et une enquête de gendarmerie est en cours”, a indiqué une porte-parole régionale. L’Association des paralysés des France (APF) a estimé dans un communiqué que cet “accident (qui) aurait pu être dramatique pose une nouvelle fois les questions de l’accueil des personnes en situation de handicap dans les gares et les trains de la SNCF et de l’attitude des passagers”.

“Comment se fait-il que la porte du train ait pu s’ouvrir à cet endroit ? Comment le train a-t-il pu repartir dans l’indifférence générale ?”, s’interroge l’APF. Mme Vallé s’est en outre indignée que la SNCF n’ait prévenu “ni les pompiers, ni la gendarmerie”, quand le jeune homme s’est présenté en gare après sa chute.