Un voyageur handicapé accuse une compagnie de l'avoir "abandonné" sur un quai de Palma

Ce marseillais accuse le capitaine d’un bateau de croisière de la compagnie Norwegian Cruise Line de l’avoir “abandonné” sans son matériel médical “indispensable pour survivre”, sur un quai du port de Palma de Majorque (Espagne), parce qu’il avait manqué l’heure de départ. Marc Mollo, 47 ans, paraplégique depuis un accident de moto il y a 20 ans, effectuait une croisière d’une semaine en Méditerranée, en compagnie de sa soeur et de sa nièce, âgée de 13 ans, sur le Norwegian Jade. Le 13 août, alors que le luxueux paquebot battant pavillon des Bahamas, faisait escale à Palma de Majorque avant de retourner à Barcelone, terme de la croisière, Pascal Mollo est arrivé au port à 18H10… pour voir le bateau partir sans lui et ses accompagnateurs.

“Alors que le navire larguait les amarres chaque jour entre 19H00 et 20H00, il est parti ce soir-là à 18H00”, affirme Marc Mollo qui dit n’avoir “pas compris” les consignes données par haut-parleur en anglais et en espagnol uniquement.

En conséquence, les trois touristes se sont retrouvés sans bagages et papiers. De surcroît, Marc Mollo n’avait pas les sondes vésicales stériles qu’il doit utiliser toutes les trois heures et les médicaments artériels dont il a impérativement besoin, restés à bord.

“La croisière s’est transformée en galère”, a relaté M. Mollo qui ne trouvera finalement le matériel médical nécessaire qu’à trois heures du matin dans une pharmacie, l’hôpital de Palma n’en disposant pas.

“Où trouver une chambre d’hôtel accessible aux handicapés, comment prendre l’avion sans papiers d’identité ?”, a-t-il interrogé, accusant la compagnie de n’avoir rien prévu “alors qu’elle était parfaitement au courant de son handicap”.

Interrogée par l’AFP, la Norwegian Cruise Line a répondu qu’elle avait “fait tout son possible pour venir en aide à ces passagers, compte tenu qu’ils avaient plus d’une heure de retard et que le navire était dans l’obligation de lever les amarres pour respecter son itinéraire”.

Soulignant que les horaires de départ sont communiqués de plusieurs manières, via notamment des panneaux visibles par les passagers lorsqu’ils quittent le bateau, elle a précisé qu’elle avait demandé à son agent à Palma “d’assister les trois passagers pour faciliter leur retour à Barcelone”.

“Il a été humainement très bien, mais cela n’empêche pas que la compagnie, et notamment le capitaine du navire, ont fait preuve d’une méconnaissance totale du problème du handicap”, a répondu M. Mollo. Ce dernier a déjà effectué deux traversées de l’Atlantique en voilier avec des personnes handicapées, organisées par l’association Voiles au Large qu’il a lui-même créée à Marseille.

Il a décidé de porter plainte. Dans cette perspective, il s’est adressé au consul de France à Barcelone.

