Un univers en peinture

Il y a 15 ans, alors qu’elle était lycéenne, Diane a été victime d’un accident de moto. Née à Paris de parents originaires de l’île Maurice, elle a fait ses études en France. Elle vit aujourd’hui à Paris, au rythme de ses pensées, à 100 à l’heure, et expose régulièrement ses toiles au gré de ses inspirations. (Propos recueillis par JMMC)

Handirect : Comment avez-vous vécu votre accident au moment de l’adolescence ?

Diane : J’ai super bien vécu l’après accident : j’étais déjà une acharnée de la vie et, surtout, j’étais très bien entourée. Avec ma famille, nous vivions dans un pavillon et les problèmes d’accessibilité ont vite été résolus. J’ai tout de suite tout fait pour être indépendante. Après avoir passé 7 mois dans un centre de rééducation, je suis retournée à l’Ile Maurice où sont mes origines. Là-bas, j’ai créé une boutique de fringues pour avoir une activité. Je passais six mois sur l’île et six mois en France, mais ça n’a duré qu’un temps.

Vous souvenez-vous de ce qui a développé votre côté artistique ?

Diane : Toute petite, j’étais déjà attirée par le bricolage, le découpage, les réalisations artistiques. A l’école, mon professeur de dessin m’adorait.

J’ai toujours eu un monde à moi pour lequel mon cerveau tourne à fond. Tout m’inspire, le moindre détail déclenche chez moi un tourbillon intellectuel : les matières, les couleurs, tout cela me parle !

Quand avez-vous découvert que vous vouliez vivre de vos talents artistiques ?

Diane : Un jour, j’ai voulu décorer mon appartement dans lequel je venais d’emménager. J’ai réalisé une toile en peinture acrylique. Ce fut une révélation et, à partir de là, je n’ai plus arrêté. Depuis, je me suis totalement investie dans ma passion. La peinture acrylique, au contraire de la peinture à l’huile, me permet de travailler vite et offre d’infinies possibilités. Je peux, entre autres, y incruster des matières.

Avez-vous rapidement fait partager vos réalisations avec vos amis ou d’autres peintres ?

Diane : Non, au début, je le faisais uniquement pour moi et ne le montrais à personne, car cela me révélait. Puis, malgré tout, mes toiles ont été vues par des amis qui ont voulu m’en acheter… Je fréquentais bien quelques artistes mais surtout des musiciens car la musique est aussi un domaine magique pour moi.

Quand avez-vous accepté de les montrer à un public plus large ?

Diane : Lorsque j’ai accepté de les montrer, j’en avais déjà fait au moins 60. A cette époque, je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie et j’ai accepté de les exposer. J’ai compris à ce moment-là que je pourrais vivre de mes toiles et faire partager mon travail.

Quel est le fil conducteur de vos œuvres ?

Diane : Tout ce que je fais est très différent, il n’y a pas de ligne directrice. Dans la vie, il n’y a pas de limites et, dans mes peintures, c’est pareil. Aujourd’hui, je suis attirée par les photos et les collages. Je me lancerai également dans la peinture à l’huile dans les prochains mois…

Que dévoilent vos peintures sur vous ?

Diane : A travers mes toiles, je parle de moi mais, surtout, de mes émotions, des mes colères. Je parle aussi d’amour, j’écris régulièrement sur mes toiles. Mes amis me disent tous que la peinture me va bien et qu’elle me donne la possibilité de parler de moi car, en dehors de ce contexte, je ne sais pas le faire.

Est-ce que le chemin parcouru vous donne confiance dans votre carrière d’artiste ?

Diane : C’est aujourd’hui pour moi une certitude et j’ai envie d’aller plus loin, de montrer mon univers au plus de monde possible.

Paradoxalement, j’ai encore de la pudeur par rapport à mon travail : il montre un bout de moi et de ce qu’il y a dans ma tête. Le plus terrible, c’est de devoir fixer un prix sur une toile.

Je suis heureusement aidée par mon agent.

Quel est votre rêve aujourd’hui ?

Diane : Mon rêve est d’être exposée dans les plus grandes capitales !

Vous pouvez découvrir les toiles de Diane sur son site : www.dianearele.com