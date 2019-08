Un troisième ouvrage dans la collection Lex’signes

Destinés aux personnes sourdes et malentendantes, les ouvrages de la collection Lex’signes proposent d’accroître le vocabulaire de l’histoire de l’art en langue des signes française (LSF). A travers 200 définitions et une iconographie explicite, ce nouveau volume convie à la découverte des mondes grec et romain. Le parti pris d’une illustration systématique et d’un français écrit simple et accessible fait de cet ouvrage un outil pédagogique efficace et un beau livre d’histoire.



La collection “Lex’signes”

Conçue et réalisée en partenariat avec l’association International Visual Theatre (IVT), cette collection s’adresse autant aux personnes sourdes qu’à tous ceux qui souhaitent découvrir la langue des signes française. Fruit d’un travail collectif conduit par des professionnels eux-mêmes sourds (conférenciers, linguistes, comédiens) et des historiens d’art renommés, elle vise à enrichir la langue des signes française et à promouvoir son usage dans le domaine du patrimoine et de l’architecture. Sur un thème choisi, chaque volume de la collection propose un lexique bilingue, en français et en langue des signes française, et l’assortit d’une riche iconographie destinée à rendre ce vocabulaire accessible aux lecteurs sourds.

Descriptif de l’ouvrage Antiquité

Divisé en six chapitres, ce nouveau volume éclaire les grands thèmes des civilisations grecque et romaine : l’architecture et l’urbanisme, la vie politique et sociale, l’armée, la vie religieuse, la vie quotidienne et enfin les loisirs y sont étudiés et largement illustrés.

160 pages 410 illustrations prix : 18 euros, ouvrage réalisé sous la direction de Claude Sintès Editeur : Editions du Patrimoine (Centre des monuments nationaux)