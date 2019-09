Un tricycle pour personnes à mobilité réduite

Mis au point par l’association vésulienne, TEMPS LIBRE, TEMPS PART AGé et reprise en 2011 par l’association INITIATIVES PART AGées, le premier prototype est utilisé depuis l’été 2010 sur le lac de Vaivre-et-Montoille (Haute-Saône, Agglomération de Vesoul), permettant ainsi aux personnes à mobilité réduite de profiter du tour du lac d’une distance de cinq km.

Le concept se développe

Un deuxième prototype est en cours de fabrication grâce à un partenariat entre le Cabinet Agora Territoires & Projets et la société ANV PLUS. La Trissolette sera techniquement améliorée et plus confortable.

Elle sera remise à l’association INITIATIVES PART AGées et mise en service au premier trimestre 2012 sur le lac de Vaivre-et-Montoille. Cette collaboration permet la création actuelle d’une Société Collective à Intérêts Collectifs à but non lucratif dénommée « Trissolette » ayant pour objet « La construction, la promotion et le développement d’un triporteur à énergie solaire et plus généralement la réalisation de projets facilitant la mobilité de personnes à mobilité réduite. »