Un « Triathlon National en Duo » pour les personnes aveugles et malvoyantes

L’Association Valentin Haüy organise le « Triathlon National en Duo » dans le parc du Château de Versailles, samedi 8 Juin . 55 « binômes » (voyant/non-voyant) sont attendus de la France entière, afin de participer à cette manifestation sportive emblématique, adaptée aux personnes aveugles et malvoyantes.

55 sportifs voyants et autant de sportifs déficients visuels, venus de toute la France, participeront à cette manifestation sportive et solidaire soit : 7 kilomètres de course à pied, 12 kilomètres en tandem et

3 kilomètres en canoë-kayak sur le Grand Canal du Château de Versailles. Les différentes épreuves se dérouleront dans la partie du Grand Canal qui jouxte le Grand Trianon. À la suite de cette matinée sportive, un pique-nique sera organisé de 12h30 à 14h30. Il sera également proposé à tous les participants de suivre des visites tactiles du Château ainsi que du Grand et du Petit Trianon dans le courant de l’après-midi.

L’Association Valentin Haüy (AVH) fait de l’activité sportive un atout contre l’isolement conséquence fréquente du handicap visuel, ainsi qu’un moyen d’intégration sociale et d’épanouissement personnel. Cette manifestation qui se veut avant tout ludique, vise à faire pratiquer ces sports par des handicapés visuels, à créer une symbiose voyants/déficients visuels et à sensibiliser le public à ce handicap.

Présente à Paris et en Province (110 comités régionaux et locaux), elle organise, tout au long de l’année, des rencontres et pratiques sportives dans de nombreuses autres disciplines (Torball, Cécifoot, gymnastique, natation…). Le comité de Versailles et des Yvelines est un rouage essentiel dans l’organisation de ce triathlon.

Cette manifestation est organisée en collaboration avec la Fédération Française de Canoë-Kayak (CRIFCK) et l’Ecole des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN). Elle bénéficie du soutien de l’Etablissement Public du château, du musée et du domaine national de Versailles (EPV).