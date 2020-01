Un traitement précoce pour retarder la SEP

L’instauration d’un traitement précoce permet de retarder de plus de deux ans le passage au stade de sclérose en plaques cliniquement définie (SEP CD) chez les malades à haut risque. Inimaginable il y a quelques années, cette approche s’est développée depuis 3 ans. Avec un réel succès comme l’a expliqué le Pr Jérôme de Sèze (CHU de Strasbourg), en commentant les résultats de l’étude BENEFIT*, cinq après son lancement.

Traités dès le premier événement démyélinisant, donc avant le stade de confirmation, les malades participant à cette étude menée dans vingt pays – quatre-vingt dix-huit services hospitaliers participants – ont donc vu la seconde poussée retardée de 750 jours soit plus de deux ans par rapport à ceux d’un groupe placebo. Ce résultat est si net en fait, que la durée de maintien sous placebo pour les patients concernés – 3 sur 5 – n’a pas excédé 1,3 an en moyenne, au lieu des deux ans prévus. Il est vrai que le passage sous traitement actif était automatique, dès lors qu’apparaissait une seconde poussée… « Au bout de cinq ans » précise Jérôme de Sèze, « le risque de handicap est réduit de 24% avec un traitement immédiat par Betaferon. Et l’apparition du handicap est retardé en moyenne, de 549 jours ». Soit un an et demi par rapport au traitement différé…

Le rôle majeur de la tolérance au traitement

Si l’aspect thérapeutique est essentiell, il convient de prendre aussi en compte la répercussion de ces résultats sur le quotidien des patients. L’apparition des traitements par interféron est encore très récente et un suivi de cinq ans constitue une excellente base d’observation. Sans oublier qu’au terme de ce délai 70% à 80% des patients poursuivent leur traitement. Cette très belle observance se retrouvera peut-être, dans les résultats attendus à 7 ans. » L’efficacité des traitements, leur tolérance ont un rôle majeur. Mais il ne faut pas mésestimer non plus, celui… des malades eux-mêmes : « mieux le patient connaît sa maladie, plus il est informé, et plus il se comporte en acteur responsable de son traitement… ».

* BEtaferon in Newly Emerging Multiple Sclerosis For Initial Treatment).