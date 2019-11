Un traitement contre une mucoviscidose rare autorisé aux États-Unis

La FDA, l’agence américaine des médicaments, a approuvé la mise sur le marché du Kalydeco (Ivacaftor), premier traitement prometteur contre une forme rare de mucoviscidose.

Le Kalydeco, produit par le laboratoire américain Vertex Pharmaceuticals, concerne les patients âgés de six ans et davantage atteints de mucoviscidose et porteurs d’une mutation génétique spécifique dans le gène CFTR, dite G551D.

La mucoviscidose est un trouble génétique grave affectant les poumons et d’autres organes qui entraîne une mortalité précoce avant 40 ans. Elle touche quelque 30.000 personnes aux États-Unis et représente la maladie génétique mortelle

la plus fréquente dans la population blanche. La forme particulière de mucoviscidose visée par le Kalydeco, touche quant à elle 1.200 à 1.500 personnes aux États-Unis et de 2.800 à 3.500 dans le monde. La FDA (Food and Drug Administration) a approuvé le Kalydeco en trois mois selon une procédure accélérée visant à expédier l’analyse des résultats des essais cliniques. Normalement ce processus prend dix mois. La décision de l’agence est fondée sur les résultats d’un essai clinique dont les résultats publiés en novembre 2011 dans le New England Journal of Medicine. Ils montraient selon les chercheurs que le Kalydeco, un traitement par voie orale pris deux fois par jour, « permet une amélioration majeure et durable des fonctions pulmonaires et agit contre les autres symptômes de cette maladie ».