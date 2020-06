Un tournois de sport adapté le 26 mars à Armentières

Pour cette quatrième année de collaboration entre l’Armentières Handball Club et le Sport Adapté, plus de 50 adultes issus des établissements spécialisés et des Associations Sportives Sport Adapté du Nord-Pas-de-Calais sont attendus à la Salle Jean Rostand le samedi 26 mars.

Cette manifestation sportive ouverte aux licenciés ou non a pour but d’ouvrir la pratique du HandBall à « Tous » quelque soit l’âge, le sexe, le handicap. Les équipes seront donc constituées de manière à ce que chacune d’entre elle soit composée de garçons et de filles d’âge différent.

Au programme, des matchs de poule se succèderont de 10 h à 16 h 30 avec pour objectif pédagogique de sensibiliser le public au handicap mental et permettre une intégration pour les sportifs des associa-tions du Sport Adapté.

La manifestation sera clôturée par une remise de lots autour d’un pot de l’amitié réunissant les partici-pants et les invités partenaires de la manifestation.

Pratique

TOURNOI DE HANDBALL

Le samedi 26 Mars 2011

De 10h00 à 16h30

Salle Jean Rostand,

1354 Bis Boulevard Faidherbe à Armentières