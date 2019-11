Un tourbillon d’émotions pour Laurence Ferrari et les enfants de SOS Villages d’Enfants

Laurence Ferrari marraine de l’association SOS Villages d’Enfants et un groupe de 100 enfants venu de 4 villages ont partagé des moments de féeries à Disneyland Paris. Placé sous le signe de l’émotion cette journée fût pour tous l’occasion de vivre de délicieux instants de bonheur et de magie. Au menu de ce programme : de la joie, du rire, des surprises, des rencontres inédites, des attractions à couper le souffle en bref une expérience hors du commun.

Les enfants venus des 4 villages Digne, Persan, Sainte-Luce et Chateaudun ont pu profiter des nouveaux spectacles interactifs, de la Parade de Rêves Disney, et de toutes les attractions telles que Les Pirates des Caraïbes, It’s a Small World et Buzz L’Eclair et Bataille Laser en compagnie de Laurence Ferrari. Ils ont pu assister à la Célébration Magique de Mickey, qui chaque jour, pour célébrer Le Festival des Moments Magiques Disney, offre un moment ensorcelant sur la grande scène devant le Château de la Belle au Bois Dormant.

Laurence Ferrari n’a pas perdu une seconde de ses moments magiques avec les enfants et ceci dès leur arrivée dans la matinée. « Une journée magique pour les enfants et pour moi aussi ! Nous repartons tous avec des étoiles de bonheur plein la tête », a-t-elle expliqué au moment du goûter organisé pour les enfants au Saloon Lucky Nugget. Le Président de SOS Villages d’Enfants, Pierre Pascal, a rajouté « Cette journée à Disneyland Paris a donné des souvenirs aux enfants pour toute leur vie. »

Associée depuis plus de 10 ans à l’association SOS Villages d’Enfants, Disneyland Paris soutient naturellement les actions qu’elle engage. En 2004, 400 enfants avaient été réunis dans les parcs dans le cadre de la fête des Frères et Sœurs.

Disneyland Paris intervient auprès des enfants malades et défavorisés depuis près de 20 ans. Les personnages et VoluntEARS Disney leur apportent de la joie et de la magie en milieu hospitalier et dans les parcs.

A propos de SOS Villages d’Enfants

Depuis plus de 55 ans, SOS Villages d’Enfants, association reconnue d’utilité publique, accueille sur le long terme, dans ses 14 villages en France, des frères et sœurs sans soutien parental ou en risque de le perdre. Pouvant être accueillis dès leur plus jeune âge, les enfants sont confiés à une mère SOS qui leur donne la sécurité affective et l’éducation dont ils ont besoin pour grandir et s’épanouir. La mère SOS fait partie d’une équipe éducative pluridisciplinaire.

SOS Villages d’Enfants est membre de la fédération SOS Villages d’Enfants International. Cette fédération est présente dans 132 pays. Avec plus de 2 000 projets sociaux, éducatifs et de santé, elle vient en aide à un million de bénéficiaires. SOS Villages d’Enfants participe au développement de cet important programme d’actions dans le monde.

Pour plus d’informations : www.sosve.org