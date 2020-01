Un tour du monde de 18 mois au profit du handicap mental

Deux jeunes gens de Villeneuve-les-Avignon, Jean-Gabriel Vernet et Adrien Salmon achèvent un des personnes handicapées à travers le monde. 20 000 kilomètres en vélo et en moto et d’innombrables et magnifiques rencontres avec des personnes handicapées, à travers le monde. L’expédition avait pour but de faire connaître l’action de l’association Xtraordinaire qui se bat pour les retards mentaux liés au chromosome X. En juin, un film de 52 minutes sera proposé au public qui racontera leur périple. Un livre est prévu pour le mois de septembre.