Un Tour de France des compétences pour promouvoir l’insertion des personnes handicapées

Les Caisses régionales de Crédit agricole organisent le Tour de France des Compétences du 6 mai au 2 juillet pour allerà la rencontre du public et des demandeurs d’emploi handicapés. Une caravane aux couleurs du Crédit Agricole visitera soixante-quatre villes étapes dans toutes les régions de France. Cette opération itinérante a pour but d’informer, rencontrer, échanger.

Lieu d’information, la caravane permet :

– de faire connaître la politique du Crédit Agricole, acteur majeur de l’emploi des personnes handicapées avec plus de 836 recrutements depuis 2006,



– de combattre les idées reçues sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap,

– de donner les preuves de l’engagement du Crédit Agricole en faveur de l’emploi des personnes handicapées,

– de parler compétences, intégration et vie professionnelle des travailleurs handicapés.

Animée par la mission handicap de chaque Caisse régionale de Crédit Agricole, la caravane présente :

– des panneaux pédagogiques d’information,

– des vidéos pour partager en images le quotidien des collaborateurs handicapés, les engagements pris et les résultats obtenus,

– une animation interactive sous forme de quizz pour tester les connaissances des visiteurs et combattre les idées reçues.

Localement, des forums seront organisés pour favoriser les échanges entre les différents acteurs de l’emploi des personnes handicapées.

L’ensemble du dispositif et toutes les informations sont disponibles sur le site internet de Handicap et Emploi au Crédit Agricole : www.touteslescompetences.fr .

A propos d’HECA

L’association Handicap et Emploi au Crédit Agricole a été créée en mars 2006 à l’initiative de la Fédération Nationale du Crédit Agricole et des Caisses Régionales pour mener et coordonner une politique d’emploi des travailleurs handicapés qui donne à leurs compétences la place qu’elles méritent au sein des Caisses Régionales, sans discrimination. Elle est constituée d’une cellule nationale et d’un réseau de correspondants handicap dans chaque Caisse Régionale, chargés d’animer la mise en œuvre d’actions en faveur de l’emploi des personnes handicapées.

L’objectif d’embaucher au minimum 800 nouveaux collaborateurs handicapés d’ici à fin 2010, en privilégiant les CDI et les formations en alternance, a déjà été dépassé. A ce jour, plus de 830 personnes ont déjà été embauchées.

Pour plus d’informations, www.touteslescompetences.fr