Un timbre à l’effigie de Louis Braille

Pour commémorer le 200e anniversaire de la naissance de Louis Braille, inventeur du procédé d’écriture et de lecture pour les non-voyants, La Poste émet un timbre à 0,55 euro gravé en taille-douce par André Lavergne. Sa valeur faciale est lisible en braille et les contours de la feuille sont agrémentés d’un court texte également en braille. Il sera vendu à partir du lundi 5 janvier dans les bureaux de poste, par correspondance et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/timbres.