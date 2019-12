Un tétraplégique à la mer

Blessé par des pirates, ce moniteur de voile havrais vient de remonter pour la première fois sur un bateau. Grâce au centre de soins le Normandy.

A 48 ans, Laurent Toutain connaît bien la mer. Il a parcouru de nombreux miles sous les couleurs de l’UCPA ou au sein d’une association nautique du Havre (ASPAH) comme skipper bénévole. Il vient de participer à un rallye voile vers Chausey. A la différence que cette fois-ci, il était en fauteuil roulant. Sa vie a basculé en janvier dernier : alors qu’il effectuait une croisière au Venezuela, son bateau s’était fait attaquer par des pirates. Blessé par une balle qui l’atteint dans le dos, il devient paraplégique.

Arrivé début mars en soin au Normandy,Laurent Toutain, resté passionné par la mer, il n’attendait qu’une opportunité pour y retourner. L’Association Normandy loisirs (ANL) organisait le rallye voile pour la quatrième année. Objectif : procurer un moment d’évasion aux patients du Normandy. Ironie du sort, Laurent avait déjà participé à ce type d’opération, quelques années auparavant… en tant que valide. « Avec l’association « Voile en vue » au Havre, on embarquait des handicapés sur des voiliers habitables pour une sortie. »

L’envie de se battre

Il est donc parti le 17 mai, avec une cinquantaine d’autres patients. Le défi pour lui : remonter pour la première fois sur un bateau après son attaque. Magali et Laetitia, deux de ses infirmières du centre de rééducation, ont vécu l’aventure avec lui. « Nous avons déjà participé à deux reprises à ce rallye. Cette année, nous nous sommes portées volontaires pour assurer l’encadrement des patients », explique Magali.

Ils étaient une cinquantaine à embarquer sur les 14 voiliers des membres du Yacht-club et sur la vedette à passagers « Jeune France ». L’excitation était palpable. « Tout est bien rodé. Tout le monde s’investit à fond, médecins, aides soignants, infirmiers, kinés, cuisiniers, gouvernants, directeur », raconte Philippe Bindel, le président de l’ANL, entouré d’une bonne cinquantaine de salariés du Normandy, venus partager bénévolement cette journée.

« C’est super de sortir le patient de son cadre de soins et de lui faire vivre autre chose, en passant une bonne journée », ajoute Laetitia. De retour au centre de rééducation, les souvenirs tourbillonnent dans les têtes. Laurent Toutain était très ému. Avoir repris la mer lui a redonné des sensations fortes et surtout l’envie de se battre et d’aller de l’avant.

Source Ouest-France