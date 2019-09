Un ténor à “choeur” ouvert pour Retina France

Ruben Velazquez, en votre qualité de ténor, chanteur lyrique, vous avez décidé de vous engager auprès de l’association RETINA FRANCE, parlez-nous de cet engagement ?

RV: L’association Retina France finance la Recherche Médicale en Ophtalmologie et aide les personnes malvoyantes dans leur quotidien. Mon engagement est à double titre :

– tout d’abord il faut y voir le caractère humain de cette aventure, qui m’a amené à rencontrer des personnes déficientes visuelles et à prendre conscience des difficultés de ces personnes au quotidien: perte d’autonomie, difficulté à percevoir les visages, à se déplacer, à lire, quelquefois à accepter son handicap.

– ensuite le caractère artistique, le fait de mettre ma voix et ma notoriété au service de la vue. Quand Retina France m’a demandé de parrainer l’opération “Mille chœurs pour un regard” je n’ai pas pu refuser. Cette opération est le plus grand événement choral amateur de France au mois de mars. Aussi et dans ce cadre, la chanson “Ultreia et Suseia” que j’offre à toutes les chorales participantes est une marche à la gloire des chemins de Saint Jacques de Compostelle mais qui va dans le sens de tout cheminement vers des rencontres, l’oubli de soi et l’ouverture aux autres, dans la diversité de tout un chacun (la vie et rien d’autre).

Comment se concrétise cet engagement sur le terrain ?

RV: Par la rencontre, le contact avec les choristes, les chefs de chœur et les présidents de chorales grâce à des réunions organisées par l’association Retina France et les bénévoles sur le terrain.

Mais aussi par le biais de mon double-album “Hispanias Miticas, l’Europe des chemins de Saint Jacques de Compostelle” d’où est issue la chanson “Ultreia et Suseia” que l’association propose à la vente aux choristes et lors des concerts Mille chœurs, et pour lequel une somme forfaitaire est reversée à Retina France pour aider au financement des programmes de Recherche.

Quelle est la suite des événements pour vous ? Allez vous poursuivre cette action ?

RV: mon parrainage concerne la 14e édition de Mille Chœurs pour un regard, qui se déroulera en mars 2009 et à ce jour, je mets tout en œuvre avec les membres de Retina France, les chefs de choeur et les choristes pour que cette édition soit des plus festives avec plus de 1000 concerts organisés partout en France, d’autant que l’année 2009 sera aussi celle des 25 ans de Retina France.

Pour conclure, avez-vous un message à faire passer ?

RV: simplement aux chorales qui hésitent encore, ou qui ne connaissent pas cette opération, contactez l’association RETINA FRANCE pour prendre connaissance de l’opération, les inscriptions sont possibles jusqu’à la mi-février.

Renseignements: RETINA FRANCE 0 810 30 20 50 ou www.retina.fr