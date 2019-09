Un Tchèque en situation de handicap court 30 marathons en 30 jours

Blessé dans un accident de voiture en 2007, le Tchèque Rene Kujan âgé de 38 ans a bouclé un tour d’Islande en 30 jours, la distance totale de 1.340 km correspondant à une trentaine de marathons.

Rene Kujan a bouclé le tour d’Islande lundi 22 octobre, précisant qu’il avait surtout voulu par son exploit donner du courage et de l’espoir aux paraplégiques. “Je me sens assez bien, je suis même capable de monter l’escalier”, a ajouté le marathonien qui courait en moyenne 5 heures et demie par jour. Il y a cinq ans, M. Kujan avait été blessé à la colonne vertébrale lors d’un accident de voiture et les médecins craignaient qu’il ne puisse même plus marcher. Leurs craintes se sont finalement révélées non fondées, grâce à une opération réussie. “Lors de mon traitement, j’ai connu un grand nombre de gens, courageux et forts, auxquels le sort a réservé une épreuve beaucoup plus dure que celle de courir un marathon par jour”, a indiqué M. Kujan. “C’est dans un centre de rééducation tchèque que cette idée d’aider les handicapés a vu le jour”, a poursuivi l’athlète, qui organise aussi une collecte de fonds pour aider les paraplégiques. Pendant tout le parcours, d’autres coureurs se joignaient à ce coureur surnommé “le Forrest Gump tchèque” du nom du héros du célèbre film américain de Robert Zemeckis. “J’ai même reçu des SMS “Run Rene Run” (“Cours Rene Cours”), a souri M. Kujan, avant de se dire “honoré” d’être comparé à Forrest Gump, qui a couru pendant des années sur les routes d’Amérique. Une cinquantaine de coureurs l’accompagnaient lors de la dernière étape de son parcours, avec l’arrivée à Reykjavik. “Je courrais même 100 marathons d’affilée, si cela pouvait aider au moins un paraplégique à se lever de sa chaise roulante”, a assuré Rene Kujan.