Un succès pour la première édition du forum européen de la diversité

Le Forum Européen de la Diversité, organisé les 2 et 3 décembre dernier par le Club XXIe siècle en partenariat avec Suez environnement, a rassemblé DRH, managers, chefs d’entreprise, hauts fonctionnaires et hommes politiques sur le thème « Manager la Diversité en Europe – Approches, tendances et nouveaux challenges de l’entreprise ».

Quels sont les nouveaux défis de la diversité en Europe, face à la crise ? Comment manager la diversité ? Où en est la France, l’Europe aujourd’hui ? Faut-il imposer des quotas ? des statistiques, légiférer ? Quelles mesures pour faire évoluer les comportements ? Autant de questions posées aux décideurs publics et privés devant plus de 300 participants au nouveau siège de Suez Environnement à la Défense pour débattre autour de thématiques axées sur la prospective, le benchmark et la comparaison des modèles et des réussites en matière de management de la diversité.

La présidente du Club XXIe siècle, Fleur Pellerin a salué l’ouverture de ce premier Forum : « Le Club XXIe siècle est heureux d’opérer la synthèse entre l’approche théorique et la pratique des organisations à l’échelon européen afin de permettre aux participants de consolider leur démarches diversité dans une optique prospective et pragmatique. Le bilan du 1er Forum Européen de la Diversité est très positif en terme de richesse de contenu et de qualité des interventions ; il a suscité un débat productif et conduit à la mise en lumière de pistes de solutions très constructives, le tout dans une atmosphère conviviale. »

Lançant les débats de la première séance plénière, Jean-Louis Chaussade, Directeur général de SUEZ ENVIRONNEMENT qui avait annoncé le 23 novembre dernier le programme Diversité du groupe pour la période 2010 – 2012 «Egalité des changes, progrès social, engagement » soulignait jeudi 3 décembre : « Ne nous y trompons pas : accueillir la diversité n’est pas qu’une posture citoyenne : nous parlons ici d’efficacité et de performance au sein de l’entreprise. La diversité doit être intégrée comme une richesse, à la fois humaine et économique. Pour un groupe comme Suez Environnement, qui se doit d’assurer la pérennité et la qualité de ses services, la diversité est avant tout un gage de performance et doit être forcée pour être réelle. »

S’inscrivant dans cette conviction qu’une diversité effective ne peut être que le résultat d’efforts déployés pour forcer les critères de recrutement et inciter à l’ouverture, Suez Environnement a annoncé le 23 novembre dernier ses objectifs sur 3 ans, autour de 5 axes majeurs :

– L’accès à l’emploi et l’insertion : La Maison pour Rebondir : une première initiative en

France en matière d’insertion

– L’emploi des seniors : pour faire de l’expertise et du transfert de savoir-faire la valeur ajoutée de l’entreprise

– Le recrutement et les carrières des femmes : mieux répondre aux évolutions sociétales

– Le recrutement et l’accompagnement des personnes en situation de handicap : une ouverture et un levier de diversité

– L’engagement des collaborateurs et la qualité de vie au travail

