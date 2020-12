Un stage au Forum européen des personnes handicapées

Listen to this article Listen to this article





Stage en communication (postuler avant le 22 février)

Vous êtes un ardent défenseur des droits de l’homme et vous faites preuve d’une créativité naturelle ? Vous vous sentez concerné par les problèmes liés au handicap et vous êtes prêts à vous attaquer au défi de l’accessibilité en usant de vos talents en communication ? Le Forum européen des personnes handicapées cherche un stagiaire pour assister son équipe en charge de la communication : dynamique, capable de travailler en équipe, désireux de créer du contenu éditorial et d’information. Le candidat idéal doit avoir de l’expérience en communication, et particulièrement en matière de rédaction destinée aux médias et à d’autres publics spécifiques. Il ou elle sera versé(e) au monde du Web 2.0 et aura déjà une certaine expérience de la rédaction de blogs et des réseaux sociaux. En savoir plus