Un spectacle de dérision sur le handicap en préparation à Amiens

Il n’a pas encore l’histoire mais connait déjà le titre. Ce sera « Ballet de chaises ». Charli Encor, metteur en scène de la région d’Amiens prépare un nouveau spectacle sur le handicap et recrute plusieurs artistes handicapés. « Je veux proposer un spectacle de dérision, différent de ce que l’on peut voir sur le handicap habituellement, explique-t-il. Il y aura probablement plusieurs sketchs entrecoupés. Mais l’histoire n’est pas encore définie. » Le metteur en scène, également interprète de la chanson KKOQQ, un des tubes de l’été 2001 qui s’est vendu à 500 000 d’exemplaires, compte bien affiner son scénario en fonction des talents qu’il rencontrera lors du casting. « Je recrute plutôt dans la région d’Amiens, souligne-t-il, mais je reste ouvert à toutes propositions. » Le spectacle créé pour être joué dans la rue sera présenté pour la première fois lors de la Fête dans la ville en juillet 2010 à Amiens. Charli Encor, également surnommé, Bébé Charli à cause du landau motorisé dans lequel il se déplace, est un personnage atypique. Il a notamment participé au festival juste pour rire à Montréal et au festival d’Aurillac.

Contact : Entre 15 et 20 personnes seront recrutées pour le spectacle de Charli Encor. Il est possible de se renseigner au pôle régional des arts du cirque d’Amiens : 03 22 35 40 49