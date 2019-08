Un soutien massif du Parlement Européen pour un étiquetage accessible.

Le Parlement Européen s’est mit au diapason pour un étiquetage accessible aux personnes non ou mal voyantes.

Un nombre record de députés ont signé une déclaration écrite au Parlement européen soutenant l’étiquetage accessibles. Cela marque un jalon important pour les personnes aveugles et malvoyantes. Le texte, initié par les députés Konstantinos Poupakis et Adam Kosa, avec le soutien de Cecilia Wikström députés, Richard Howitt et Eva Lichtenberger, demande à la Commission européenne de lancer une vaste consultation sur la faisabilité de l’introduction d’un système volontaire d’étiquetage en braille et des autres formats accessibles.

Après une forte forte de l’Union Européenne des Aveugles (EBU), la déclaration écrite a été formellement adoptée lors d’une session plénière du Parlement européen à Bruxelles le 23 Juin. Avec un record de 447 signatures, elle devient la déclaration la plus soutenue écrite dans ce Parlement, soulignant l’engagement de l’institution à lutter contre la discrimination dont sont victimes aveugles et malvoyants lors de la réalisation des tâches quotidiennes telles que le shopping.

Le président de l’UER a déclaré: “C’est une victoire historique. Je me réjouis de l’appui massif des députés. Sans accès à l’information il n’ya pas d’indépendance, pas le choix, et aucune sécurité. Cela doit être abordé – la réussite de cette déclaration écrite met le problème dans l’agenda de l’UE “.

UER continuera à travailler avec les institutions de l’UE pour s’assurer que le droit d’accéder à l’information devienne une réalité pour tous les aveugles et malvoyants en Europe. “Si vous ne pouvez pas le voir, une boîte est« juste une boîte », si vous ne pouvez pas lire les étiquettes, vous devez compter sur les autres pour faire votre shopping. Il ne doit pas être de cette façon, la technologie qui y-est présente peut faire de l’accessibilité de l’information une réalité », disait le préseident ‘UER.