Un soutien aux familles de traumatisé crânien

Rupture d’anévrisme, AVC, traumatisme suite à un accident de la route… Pour les familles de ces personnes handicapées, le choc aussi est dur. Pour sortir de l’isolement, sachez qu’en France, il existe plus d’une cinquantaine d’Associations de Familles des Traumatisées Crâniens (AFTC). Leurs missions ? Soutenir, informer, sensibiliser… Sur le site internet de l’Union nationale des Association de Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébrolésés (UNAFTC)*, vous pouvez dénicher l’association la plus proche de chez vous. Chacune agit à son niveau en aidant les familles dans leur rôle d’aidant, proposant notamment des consultations juridiques. À Lyon (www.aftc-lyon.com) par exemple, groupes de parole, soirées, sorties et séjours de vacances sont organisés. Ne dit-on pas que l’union fait la force ?

*www.traumacranien.org