Un SMS de votre médecin

Les SMS sont devenus l’un des moyens de communication préférésdes Français. Aujourd’hui, CLEVERSMS permet aux médecinset laboratoires d’envoyer des textos médicaux à leurs patients.

Le SMS prend une place prépondérante et non seulement chez nous en France, dans certaines contrées éloignées, le suivi des stocks de médicaments est fait par l’envoi d’un simple SMS, de façon hebdomadaire. Compte tenu de la diffusion des mobiles dans le monde, incluant les pays les plus reculés, le domaine dela santé y trouve toute sa place, aidant ainsi dansle cas de médicaments contre faits ou bien périmés, pour assurer un suivi médical des malades par SMS, ect…Cette technique peut aussi être utilisée pour faire un simple rappel aux patients par texto qu’il est l’heure de prendre leur médicament, que leur nouveau médicament est disponible, qu’ils doivent prendre leur tension, qu’ils doivent contrôler leur albumine ou le taux de sucre dans le sang (glycémie-diabète), ect… car il n’y a pas de limite. À Marseille, CHU Timone, dans le service de Cardiologie interventionnelle, les docteurs Jacques Quilici et Thomas Cuisset utilisent ce système d’envois de SMS avec les malades depuis plus d’un an avec succès: les malades sont ravis etil existe un bénéfice pourle patient et le système de santé plus globalement. Par une simple mise en place, le praticien peut planifier l’envoi des SMS plusieurs mois à l’avance et aux heures voulues. Bien entendu, le malade recevra non seulement son SMS de rappel, mais en plus il sera automatiquement personnalisé. La solution CLEVERSMS de Clever Technologies, permet d’envoyer des SMS, une communication instantanée, à partir d’un simple accès internet. De plus, elle gère l’envoi de SMS, FAX, e-mails et messages vocaux.