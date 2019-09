Un site web pour expliquer Alzheimer aux enfants

LECMA Vaincre Alzheimer est une association d’intérêt général, à but non lucratif, régie par la loi de 1901. Fondée en avril 2005, LECMA Vaincre Alzheimer s’est fixée deux missions principales : le financement de programmes de recherche scientifique de qualité et l’information du public sur la maladie d’Alzheimer. En 10 ans, l’association a contribué à des avancées majeures dans ce domaine.