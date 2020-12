Un site pour les enfants atteints d'un cancer

Listen to this article Listen to this article





L’Union nationale des associations de parents d’enfants atteints de cancer ou de leucémie (Unapecle) lance un site internet dédié aux enfants et adolescents atteints de cancer et à leurs familles : www.etatsgenerauxdescancersdelenfant.com. L’objectif est d’y recueillir la parole et le témoignage de ces derniers, de partager des expériences et d’échanger. Tous les points de vue seront présentés lors des 1ers Etats Généraux des enfants et des jeunes malades qui auront lieu à Paris le 27 mars prochain. Plus d’infos sur : www.etatsgenerauxdescancersdelenfant.com