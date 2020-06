Un site internet sur l’accessibilité

Le gouvernement vient de lancer un site internet consacré à l’accessibilité des bâtiments, des transports ou de la voirie aux personnes handicapées pour aider les collectivités et les employeurs à se conformer à la loi.

« Annoncé lors de la conférence nationale du handicap du 8 juin 2011, le site www.accessibilite.gouv.fr met à disposition de l’ensemble des acteurs (professionnels, collectivités territoriales, administrations publiques, personnes handicapées ou en perte d’autonomie) toutes les ressources existantes en matière d’accessibilité et de conception universelle », souligne le ministère des Solidarités. Le site balaie ainsi « le cadre bâti, la voirie, le transport, la

culture, le sport et les loisirs, les nouvelles technologies, la conception universelle » (conception de tous les produits, équipements ou services pour pouvoir être utilisés par tous). L’accessibilité est, selon les associations

de personnes handicapées, l’un des principaux points noirs des politiques handicap en France. Elles estiment que l’échéance de 2015 ne pourra pas être respectée partout. Selon une étude du cabinet Accèsmétrie réalisée en 2010 pour l’Apajh (jeunes handicapés), seuls 5 à 15 % des bâtiments recevant du public dépendants de l’État ou des collectivités territoriales étaient alors aux normes.