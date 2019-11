Un site Internet pour rassembler sportifs, sponsors et recruteurs

Mis en ligne depuis quelques mois, le site Internet Allsportscontact.com propose de mettre en relation sportifs, sponsors et recruteurs. Un portail est spécialement réservé au handisport.

Vous rêvez de devenir sportif professionnel ? Le nouveau site All Sports Contact pourrait bien être une arme de taille pour vous aider à construire votre carrière. Cette plateforme virtuelle propose de « révéler » votre profil au monde grâce à un CV sportif.

Pour la partie handisport (Disabled Contact), qui devrait ouvrir prochainement, une fois le nombre minimum de personnes inscrites atteint il suffit de sélectionner la discipline qui vous correspond : rugby fauteuil, handibasket, tennis… « L’idée est d’énumérer les clubs dans lesquels on a évolué, son palmarès, ses objectifs…, explique David Audisio, responsable du site. Pour illustrer son CV en ligne, le sportif peut également publier des vidéos de ses performances et grâce à une messagerie interne, les premiers échanges se font directement sur le site. »

Une mine de talent

En créant allsportscontact.com, ce manager spécialisé dans le sport et passionné a voulu pallier au manque de mise en relation entre recruteurs et sportifs. Son objectif ? Faire de ce site, un réseau international, une mine de talent, un lieu d’échange et de prise de contact. Le tout, moyennant un abonnement annuel (24 euros par an pour les sportifs, 240 euros pour les recruteurs). « Pour le handisport, nous espérons notamment bénéficier de l’appui des Fédérations afin qu’elles aident à financer l’inscription des sportifs sur le site », conclut David Audisio.

Pratique : www.allsportscontact.com