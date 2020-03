Un site internet pour comprendre, décider et agir

En France près de 800 000 personnes bénéficient d’une mesure de protection juridique. Avec les tuteurs familiaux, les proches et les mandataires judiciaires, cela représente près de 1.8 millions de personnes concernées !

Tutelle Au Quotidien répond aux besoins de ces millions de personnes confrontées à une situation complexe et leur apporte aide et soutien à travers des outils pour comprendre, décider et agir.

Une information pratique

Tutelle Au Quotidien est un site internet de référence qui fournit une information complète et pratique sur toutes les mesures de protection juridique, ce qu’elles nécessitent, ce qu’elles entraînent. Son contenu est le fruit d’un travail collectif associant tuteur familiaux professionnels, mais aussi acteurs économiques (banques, assurances, etc.) et institutionnels.

Un outil pour les aidants

La réforme du 5 mars 2007 formule un véritable vœu de société lorsqu’elle inscrit le développement de l’aide aux aidants familiaux comme prioritaire. Tutelle Au Quotidien abonde pleinement dans ce sens en fournissant un contenu adapté à chaque aidant : famille, tuteurs familiaux, tuteurs professionnels et majeurs protégés. Un menu particulier s’adresse à chacun de ces acteurs dans lequel ils trouveront des informations pratique les concernant directement.

Des informations pour comprendre

Qu’est ce qu’une mesure de protection ? Quelles sont les différentes mesures de protection existantes ? Quelles sont les obligations du tuteur et du curateur ? Comprendre avec le lexique juridique ou encore avec les références bibliographiques… Voilà quelques exemples des informations offertes qui permettent de comprendre ce que recouvrent les notions larges de « tutelles » ou « curatelles », ou encore le tout nouveau mandat de protection future.

Des conseils pour décider

Le partage et l’échange d’expériences personnelles via le forum, l’interrogation de la communauté d’experts qui accompagnent Tutelle Au Quotidien sur des thèmes juridiques ou de santé par exemple ou encore l’information sur le droit des familles ou les précautions essentielles à prendre par le tuteur sont parmi les conseils fournis sur le site et qui permettent de mieux décider pour soi et ses proches.

Des outils pour agir

Souscrire une assurance en responsabilité civile, notifier la mesure aux banques ou aux assurances, notifier la mesure au bailleur du protégé ou à la CAF : toutes ses actions sont détaillées sur le site et pour chacune des modèles de documents sont mis à disposition pour encore plus de sécurité et de facilité dans des démarches souvent complexes.

