Un site internet pour aider les déficients visuelsà choisir le meilleur du matériel adapté

Créé en 2008 par l’Association Valentin Haüy Le CERTAM (Centre d’Évaluation et de Recherche sur les Technologies pour les Aveugles et les Malvoyants) a pour vocation de tester les aides techniques existant actuellement sur le marché, d’en évaluer l’utilité, la fiabilité, la souplesse d’utilisation, d’effectuer des essais comparatifs et d’en publier les résultats. Ce travail d’expert s’accompagne du développement d’une base de données informatisée répertoriant les constructeurs et distributeurs d’aides techniques, ainsi que les produits – logiciels et matériels – dédiés aux personnes déficientes visuelles.

Désormais, l’information à la portée de tous

Le site propose de consulter les fiches d’évaluation sur les matériels adaptés, (afficheur Braille, enregistreur, lecteur audio, navigateur GPS…) ainsi que de nombreuses ressources sur les technologies d’assistance pour personnes aveugles ou malvoyantes (liste de distributeurs spécialisés, accessibilité du Web, téléchargement de logiciels et utilitaires) et bien d’autres choses encore !

www.certam-avh.com