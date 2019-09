Un site internet dédié aux jeunes qui portent un corset

Afin de répondre aux interrogations des jeunes et des parents concernés par la scoliose, le groupe Proteor, spécialiste de l’orthopédie externe (orthèses, corsets…) lance un site internet spécialement dédié aux jeunes qui portent un corset. Informations sur la scoliose, conseils, vidéos explicatives, forum de discussion… le site web propose de nombreuses rubriques et encourage les échanges entre internautes et professionnels de santé. « Le site « corset-scoliose.proteor.fr », a été imaginé et créé suite aux nombreuses demandes de jeunes patients qui se sentaient un peu « démunis » face au diagnostic d’une scoliose et face au port d’un corset », précise Proteor. À noter qu’un concours photo ouvert à tous est également organisé en ligne du 15 février au 15 avril 2015.

Et parce que mode et santé ne sont pas toujours faciles à concilier, Proteor propose sur ce site une boutique de textiles adaptés au port d’un corset (t-shirts, sacs, housses). En parallèle, le groupe vient de s’associer à la célèbre marque Bensimon, pour le lancement et la création d’une série limitée de corsets aux coloris et motifs étudiés pour correspondre aux tendances de mode actuelles. « La dimension psychologique n’est pas négligeable dans le port du corset. Alors plutôt que de le camoufler, en particulier à la belle saison, autant le montrer. Pour définitivement l’accepter… et s’accepter ! Proteor, proposait déjà un large panel de motifs permettant de personnaliser son corset, en fonction de sa personnalité. Poussant la démarche plus loin, nous proposons désormais une version « Lifestyle ». Un véritable objet de mode. Grâce à un partenariat exclusif, Proteor allie son savoir-faire à l’imagination d’un créateur particulièrement sensible aux besoins de cette nouvelle génération : Serge Bensimon », commente le groupe.

« La scoliose est une déviation sinueuse du rachis (la colonne vertébrale), dans les trois plans de l’espace, précisent les experts de Proteor. À la façon d’un escalier en colimaçon, chancelant, la colonne se déforme et tourne vers le haut ou le bas, la droite ou la gauche, l’avant ou l’arrière. Au-delà de l’aspect purement esthétique, cette torsion des vertèbres entraîne les côtes, c’est alors la cage thoracique qui se déforme. D’où, à terme, une menace sérieuse sur le bon fonctionnement d’organes vitaux. Le corset est le traitement proposé à l’enfant et à l’adolescent en cas de scoliose évolutive ».

Créé en 1913, Proteor compte 655 salariés répartis partout dans le monde (France, Europe, Maroc, Asie, Canada) dont 130 orthoprothésistes qui réalisent environ 5000 corsets par an.

