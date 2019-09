Handi-occasion.com est un site de petites annonces gratuites orienté dans le matériel pour personnes handicapées.

Il permet à toute personne s’inscrivant sur le site, de poster des annonces de matériel d’occasion pour personnes handicapées (fauteuils-roulant manuel, fauteuils-roulant électrique, voitures aménagées pour handicapés et à mobilitée réduite, véhicules aménagés pour handicapés, lits médicalisé, scooters électrique, montes escalier, location de maisons adaptées pour handicapés, aides techniques pour handicapés, domotiques pour handicapés, des offres d’emplois pour handicapés, du matériel informatique pour handicapés et autres matériel pour personnes à mobilité réduite (PMR) ou handicapé) et de voiture handicapé.

Il permet aussi grâce à son forum de discussion, de parler de tous problèmes liés au handicap. www.handi-occasion.com